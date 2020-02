57e Salon de l'Agriculture : Tous derrière Leicester, taureau de Côte-d'Or !

A Recey-sur-Ource où il vit tout le monde se pose la question : Leicester va t-il réussir le doublé au Salon de l'Agriculture ? Cet énorme taureau Charolais de 1 620 kilos participe ce dimanche au concours de la race charolaise.

La passe de deux pour Leicester ?

L'an passé il avait remporté le 1er prix du Concours Général Agricole dans la catégorie des + de 4 ans. Aux côtés de Thibault Malnoury, le propriétaire, on a poussé la porte de son enclos. Au bout du champ Leicester est là massif, gaillard, le muscle saillant. Il semble plus impressionnant encore cette année.

Sa douche annuelle à Paris

"Je pense qu'en vieillissant, Leicester prend de la puissance dans son épaule, dans sa profondeur de poitrine, il en train de bien se développer !" Thibault compare Leicester à un athlète, qu'il faut bichonner, à Paris il va notamment avoir droit à sa douche annuelle ! "C'est comme pour les humains. Cela lui permet de se rafraîchir avant qu'il ne se recouche dans la paille tranquillement ! Mais en une heure c'est fait !"

Thibault Malnoury, Leicester et Maxime Renault, stagiaire sur l'exploitation de Recey-sur-Ource © Radio France - Thomas Nougaillon

Pas une question de poids

Cette année Leicester ne sera peut-être pas le plus lourd du concours mais peu importe explique son éleveur. "C'est pas forcément le plus lourd qui gagne. S'il est trop lourd et qu'il n'arrive pas à se déplacer correctement ça va le pénaliser. Le principal c'est qu'il soit frais et fasse une belle sortie le jour du concours !"

Le Salon peut constituer un beau coup de pub

Thibault espère terminer dans les trois premiers du concours. Décrocher une médaille c'est l'assurance d'un bon coup de pub pour son taureau et son exploitation. Car l'important pour lui reste la génétique : "c'est la vente de ses produits, car si on se déplace au salon de l'agriculture, certes c'est un coût mais on espère bien avoir des retombées".

Des chocolats à l'effigie de Leicester chez le boulanger de Recey !

Pour les habitants de Recey-sur-Ource, Leicester, est une véritable "fierté locale" ! Guillaume Vanesson, le boulanger-pâtissier du village, a même surfé sur sa victoire de l'an dernier. Le jeune homme a fabriqué des chocolats à l'effigie du taureau, il ne l'a pas regretté. "J'avais des moules à chocolat de vache. Du coup j'ai fait des chocolats marqués "Leicester" avec un petit ruban bleu-blanc-rouge et ça s'est super bien vendu. J'en ai passé 45, c'est vraiment énorme !"

Le concours a lieu ce dimanche

On croise les doigts pour Leicester et... le boulanger de Recey-sur-Ource qui pourrait remettre ça en cas de nouvelle victoire ! Le concours de la race charolaise auquel doit participer le taureau est prévu ce dimanche 23 février de 11 heures à 14 heures. Plus grande ferme de France durant 9 jours, le Salon de l'Agriculture verra passer plus de 600 000 visiteurs, plus de 900 exposants et plus de 2 600 animaux en compétition cette année.