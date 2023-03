59 communes corréziennes reconnues en calamité agricole pour le gel d'avril 2022

Près d'un an après les dégâts causés par le gel, du 1er au 5 avril 2022, les agriculteurs de 59 communes de la Corrèze vont pouvoir être indemnisés. Le comité national de gestion des risques en agriculture a reconnu l'état de calamité agricole pour les producteurs de pommes, poires, noisettes et kiwis qui ont subi des pertes de récoltes dans les communes concernées. Ils pourront déposer leur demande d'indemnisation à partir de ce vendredi 17 mars et disposeront d'un mois pour faire cette démarche via la plateforme en ligne TéléCALAM .

Les 59 communes en calamité agricole

Allassac, Arnac-Pompadour, Ayen, Benayes, Beyssac, Beyssenac, Chabrignac, Chanteix, Concèze, Condat-Sur-Ganaveix, Donzenac, Espartignac, Estivaux, Eyburie, Juillac, Lagraulière, Lamongerie, Lascaux, Louignac, Lubersac, Masseret, Montgibaud, Objat, Orgnac-Sur-Vézère, Perpezac-Le-Blanc, Perpezac-Le-Noir, Pierrefitte, Rosiers-De-Juillac, Sadroc, Saint-Aulaire, Saint-Bonnet-l'Enfantier, Saint-Bonnet-La-Rivière, Saint-Cyprien, Saint-Cyr-La-Roche, Saint-Eloy-Les-Tuileries, Saint-Germain-Les-Vergnes, Saint-Jal, Saint-Julien-Le-Vendômois, Saint-Martin-Sepert, Saint-Pardoux-Corbier, Saint-Pardoux-l'Ortigier, Saint-Robert, Saint-Solve, Saint-Sornin-Lavolps, Saint-Viance, Saint-Ybard, Sainte-Féréole, Salon-La-Tour, Segonzac, Ségur-Le-Château, Troche, Ussac, Uzerche, Varetz, Vars-Sur-Roseix, Vigeois, Vignols, Voutezac, Yssandon.