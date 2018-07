Beaumont-du-Périgord, France

Les Jeunes agriculteurs de Dordogne avaient choisi un terrain de 20 hectares de Beaumontois-en-Périgord pour leur fête annuelle. Près de 1500 personnes ont partagé le repas, et environ 6 mille personnes sont venus assister au concours de labour et aux démonstrations de tonte de moutons, découvrir les dernières machines agricoles et les vieux tracteurs.

Cette 37ème édition de Terre en fête accueillait aussi un concours départemental de vaches laitières Prim-Holstein, et deux éleveurs de Blondes d'Aquitaine : Henri et Didier Tonello étaient venus de Saint-Capraise d'Eymet pour exposer deux jeunes taureaux, et notamment Neymard (avec un "D") qui s'est bien souvent couché dans la paille.

Neymard est souvent resté au sol © Radio France - Harry Sagot

C'est Yann Etourneau, de Celles, qui remporte le concours départemental de labour devant huit autres concurrents. Alain Clédat, de Châtres, remporte le même concours mais pour les chevaux de trait.

La 38ème édition de Terre en fête se déroulera à Thiviers ou à Villamblard, qui ont déposé leur candidature.