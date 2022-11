6 000 volailles abattues près d'Amiens après une suspicion de cas de grippe aviaire

Un nouveau cas de grippe aviaire dans la Somme ? La présence d'un foyer a en tous cas été suspecté à Saint-Fuscien, au sud d'Amiens. 6 000 volailles ont été abattues lundi dans l'élevage concerné, "compte tenu d’une mortalité importante et d’un lien épidémiologique avec un foyer confirmé dans le département du Nord", indique la Préfecture de la Somme.

Zone réglementée temporaire

Dans un rayon de 3 kilomètres, 5 communes autour font partie de la zone règlementée temporaire : Amiens, Boves, Cagny, Dury et Sains en Amiénois. Dans ces communes, tous les lieux de détention de volailles et d’oiseaux captifs sont soumis à des prescriptions spécifiques. Les mouvements de volailles et d’oiseaux captifs sont interdits.

"En cas de confirmation de la maladie, le périmètre réglementé devra être étendu dans une zone de surveillance de 10km et dans une zone réglementée supplémentaire de 20km", ajoute la Préfecture.