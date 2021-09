Jeudi dernier, un foyer de grippe aviaire s'est déclaré à Ménin, en Belgique, chez un marchand d'oiseaux. Pour éviter sa propagation, six communes du département du Nord ont été placées sous surveillance. Il s'agit de Bousbecque, Halluin, Neuville en Ferrain, Roncq, Tourcoing et Wattrelos.

Grippe aviaire : six communes du Nord placées sous surveillance en raison d'un foyer en Belgique

AN MING

Six communes du Nord ont été placées en surveillance suite à la découverte jeudi dernier d'un foyer de grippe aviaire à Ménin en Belgique. La maladie s'est déclarée chez les oiseaux vendus par un marchand d'oiseaux pour des particuliers.

Les communes concernées sont les suivantes : Bousbecque, Halluin, Neuville en Ferrain, Roncq, Tourcoing et Wattrelos.

Dans ces communes, des mesures vont s'appliquer :

La déclaration des détenteurs d'oiseaux et volailles, auprès de la direction départementale de la protection des populations (DDPP) du Nord pour les professionnels, pour les particuliers auprès des mairies ou sur Internet

Le signalement de tout signe clinique ou de mortalité à la DDPP du Nord ou auprès d’un vétérinaire

La mise en œuvre des mesures de biosécurité adaptées pour éviter la diffusion de la maladie

La stricte limitation du transport des oiseaux dans ces zones, avec un nettoyage et une désinfection minutieuse des véhicules autorisés à circuler

Les trois élevages se situant au sein du territoire de la zone de surveillance ont été inspectés et aucun signe de grippe aviaire n'a été détecté.

En revanche, si vous avez acheté un oiseau en Belgique sur les marchés suivants entre 7 et le 30 août et que l'animal présente les symptômes de la grippe aviaire, il est demandé de consulter immédiatement votre vétérinaire : Florenville, Arlon, Chimay, Tournai, Bastogne, Charleroi et Anderlecht.

Les symptômes de la grippe aviaire chez les oiseaux sont les suivants : problèmes respiratoires, sinusite, yeux larmoyants, tête gonflée avec crête, caroncule cyanosée, diminution de la ponte, dépression, perte d'appétit et mortalité

Pour rappel, la grippe aviaire n'est pas transmissible à l'homme par la consommation de produits alimentaires issu des animaux.