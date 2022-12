"60% de récolte en moins cette année" : le spleen des trufficulteurs drômois

Cette année, un professionnel pourra débourser de 1 000 à 1 400 euros pour un kilo de truffes - 120 à 140 euros les 100 g pour le particulier. L'an dernier le prix au kilo avoisinait plutôt les 1000 euros au maximum. Si les prix augmentent autant, c'est surtout à cause de mauvaises conditions climatiques.

L'été a été trop chaud et trop sec, ainsi que l'automne, "il faut qu'il fasse plus froid pour que les truffes arrivent à maturité", explique Hervé Jardin, président du syndicat truffe noire Tricastin-Pays de Grignan-Enclave des Papes. Conséquence une grande quantité de truffes n'ont pas le calibre suffisant ou sont de mauvaise qualité.

De plus, beaucoup ont été victimes d'un petit coléoptère, le liodes. Pour se nourrir, il creuse des galeries dans le champignon et l'abîme donc considérablement jusqu'à le faire pourrir, "deux facteurs ont été particulièrement favorables à l'insecte" détaille Hervé Jardin, "c'est là encore la chaleur et les fortes précipitations de ces derniers mois". Le résultat de tout cela, c'est une baisse de la récolte qui devrait atteindre les -60%.

Les trufficulteurs veulent se préparer, l'irrigation comme solution

"Une situation qui est emmenée à se reproduire voire à se banaliser avec le changement climatique" craint le président du syndicat truffe noire Tricastin-Pays de Grignan-Enclave des Papes. Alors la solution pour faire face à la sécheresse, pour lui, c'est l'irrigation. "La truffe n'a pas besoin de beaucoup d'eau, il en faut juste au bon moment". Aujourd'hui seul 10% des trufficulteurs drômois ont accès à l'irrigation. Du simple goutte à goutte mais nécessaire auquel trop peu de récoltants ont accès. Ce qu'il faudrait, clame Hervé Jardin, "c'est généraliser cet arrosage à l'ensemble des trufficulteurs drômois". Voilà qui pourrait soulager le blues des trufficulteurs "et continuer de faire vivre ce patrimoine de la Drôme mais aussi de France".

Heureusement, il y a toujours beaucoup plus de demande que d'offre à travers le monde, ce qui fait dire au Président du syndicat truffe noire Tricastin-Pays de Grignan-Enclave des Papes, que la filière reste solide.