650 personnes à Pont-l'Abbé pour alerter sur l'impact du plan de sortie de flotte sur la pêche bigoudène

Les élus bigoudens se mobilisent depuis que le gouvernement a donné les détails du plan de sortie de flotte . En effet, la manifestation de ce samedi 25 février était organisée à leur initiative. Les élus qui réclament "un plan d'accompagnement des communes et de l'intercommunalité conséquent" pour donner des perspectives d'avenir à un secteur déjà en difficulté.

Les élus bigoudens solidaires pour soutenir la filière pêche bigoudène. © Radio France - Astrid Maigné-Carn

Des élus, des pêcheurs, mais pas que

Parmi les manifestants, on retrouve les professionnels de toute la filière. L'avenir de la pêche dans le Finistère sud, ça concerne aussi beaucoup de professions à terre et notamment les constructeurs, qui font également de la réparation navale. La plupart d'entre eux se demandent comment se préparer puisque "si il y a perte de bateaux, c'est perte de travail direct" souffle Serge, constructeur finistérien qui approche de la retraite. Selon lui, il "faut un plan de relance pour les jeunes, c'est vital pour transmettre les entreprises" d'autant qu'il n'y a "pas beaucoup de jeunes qui se lancent dans les métiers manuel" et qu'il a déjà du mal à trouver son successeur.

Des professionnels de la filière mais aussi des citoyens qui veulent protéger le "patrimoine bigouden". © Radio France - Astrid Maigné-Carn

Les jeunes, qui étaient également présents dans le rassemblement, s'inquiètent de leur futur entrée dans la profession. Difficile de se projeter pour Baptiste, 21 ans, en premier apprentissage au lycée maritime du Guilvinec qui s'inquiète "du sort de la pêche au large, surtout quand on voit autant de navires qui partent". Le jeune homme et ses camarades ne savent "pas trop où [ils vont] aller" et craignent qu'"il ne reste que les gros armements" ce qui sonnerait "un peu la fin de la pêche artisanale".

Préserver le savoir-faire des artisans-pêcheurs, un défi de taille quand "pour faire côtier, il faut compter 1,2 million d'euros" pour s'installer déplore Marc Lebrun, patron pêcheur à Lesconil, qui a du mal à garder espoir.

Nombreux sont les manifestants qui ne sont pas des professionnels de la pêche et qui appellent à "sauver le patrimoine bigouden avant qu’il ne soit trop tard".