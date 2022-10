7 suicides d'agriculteurs actifs, mise en place d'un comité d'aides et de pilotage dans la Vienne

Depuis le début de l'année, 7 agriculteurs en activité se sont suicidés dans le sud de la Vienne. "Trop" autour de chez Karyn Thiaudière, agricultrice et éleveuse poitevine. C'est pour ça que la vice-présidente de la Chambre d'agriculture de la Vienne se mobilise et se forme aux Sentinelles , un réseau d'aide et d'écoute sur le terrain. Un comité de pilotage du mal-être agricole vient de s'installer mercredi 12 octobre dans la Vienne, sous l'égide de la Préfecture et de la Mutualité Sociale Agricole. Il réunit tous les acteurs de terrain, mais aussi l'Agence Régionale de Santé, les médecins, les infirmiers.

ⓘ Publicité

Mieux détecter la détresse

Ensemble, ils vont plancher, entre autres, sur un meilleur accès aux droits, une détection précoce des risques suicidaires, l’aide à la reconversion pour les agriculteurs en difficulté, les risques psychosociaux pour les salariés. "Nous devons être plus vigilants, mieux détecter les signaux de faiblesse__, une facture impayée ou un grand isolement", explique Jean-Marie Gautier, président de la Mutualité sociale agricole du Poitou.

Les jeunes retraités passent à l'acte, et ne sont pas comptabilisés dans les chiffres sur le suicide des agriculteurs. "Il faut qu'on travaille sur le passage à le retraite", ajoute-t-il.

Il y a toujours un voisin pour vous aider; une solution à votre problème - Karyn Thiaudière, vice-présidente de la Chambre d'Agriculture.

Coordonner des solutions présentes sur le territoire

"Des solutions existent", insiste Jean-Marie Girier, préfet de la Vienne comme le Comité Fertile ou des aides au repos. La Mutualité Sociale Agricole permet à ses adhérents d'être remplacés 14 jours pour se reposer ou partir en vacances. 233 en ont bénéficié en 2021, 30% de plus entre 2020 et 2021.

Des cellules d'écoute fonctionnent 24h sur 24h : le numéro national de prévention au suicide 3114 (gratuit) mais aussi Agri-écoute 09.69.39.29.19. Des professionnels aident à trouver des réponses, et soutiennent les agriculteurs dans leurs démarches administratives.

Le plan d'action sera mis en place par le comité de pilotage l'année prochaine selon le préfet Jean-Marie Girier.