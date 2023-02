700 postes à pourvoir en ce moment dans l'agriculture dans le Finistère

Les Journées des métiers de l'agriculture se déroulent jusqu'au 10 février. Tout au long de la semaine, des rencontres sont organisées dans le Finistère : Plougastel-Daoulas, Morlaix, Carhaix, Briec, Douarnenez ou Concarneau.

L'ANEFA 29 (l'Association nationale pour l'emploi et la formation en agriculture) collabore avec Pôle emploi pour faire découvrir le secteur à tout type de personnes, que ce soit en CDI ou en contrat saisonnier via des visites de serres, d'élevages et des "job dating", des entretiens rapides. Gilles Burel, coordinateur et animateur à l'ANEFA 29 précise.

France Bleu Breizh Izel : Il y a beaucoup de travail en ce moment dans l'agriculture ?

Gilles Burel : On est en plein début des embauches de saisonniers, mais on a un socle d'emplois permanents, disponibles également dans divers métiers de l'élevage, du paysage, du machinisme agricole et de la pépinière. Une partie est en CDI et une partie en emploi saisonnier que des personnes peuvent choisir en fonction de leurs besoins. Ça peut être des emplois simplement alimentaires pour se dépanner en attendant de trouver autre chose ou un choix d'orientation.

Ça représente beaucoup d'emplois ?

Actuellement, on doit avoir à peu près 700 postes de disponibles sur le site sur lequel n ous publions nos offres d'emploi , qui sont elles mêmes relayées ensuite sur Pôle emploi.

Et combien par an ?

Entre 3.000 et 3.500 postes que nous gérons sur le seul Finistère pour notre association et à peu près l'équivalent du double au niveau régional.

Ça veut dire que ça tourne ou que les entreprises ont du mal à recruter ?

Un peu des deux. Certaines productions rencontrent beaucoup plus de difficultés à recruter, comme l'élevage, mais ce sont des emplois beaucoup plus techniques. Et pour le reste, les emplois saisonniers, ce sont des emplois qui reviennent par définition d'une année à l'autre. Ce ne sont pas des emplois pérennes en tant que tels, mais ça va être des postes sur des saisons longues : saison des tomates, saison des fraises... On va passer le cap des cinq à six mois ou huit ou neuf mois d'emploi proposé.

Ce sont des postes qui ne sont pas toujours qualifiés, mais vous cherchez des gens aussi très qualifiés ?

On cherche les deux profils, mais aussi des personnes qui peuvent avoir des compétences, qui émanent d'autres expériences professionnelles et qui pourraient transposer leurs compétences dans des besoins recherchés par nos exploitations. Je vais vous donner un exemple assez précis. Une personne, par exemple, qui va travailler dans le milieu médical, infirmière par exemple. Ce sont par définition des gens qui sont souvent calmes, observateurs, qui sont à même de faire des soins à l'humain. Donc, ils s'adaptent assez facilement à des travaux identiques demandés pour accompagner des animaux, par exemple dans les exploitations.

Et vous avez des infirmiers, des infirmières qui se reconvertissent comme ça ?

Hier, j'avais deux personnes venant du secteur médical sur une des actions conduites en partenariat avec le lycée agricole du Nivot. Plutôt que leur expliquer dans une salle comment on s'occupe des animaux, on leur a dit : "Prenez vos bottes, rejoignez nous à telle heure, à tel endroit et on va vous proposer de traire les vaches, de soigner des cochons, de conduire un tracteur". J'ai trouvé un groupe de neuf personnes absolument enchantées de la journée passée. Elles ont testé six métiers différents dans la journée. L'objectif, c'est que les gens voient qui peuvent être capables de franchir une marche pour accéder à ces métiers-là. D'autant plus que ces métiers et ces emplois sont proposés à peu près partout dans le Finistère.

Les gens qui participent aux journées d'immersion ont déjà l'idée de revenir à des emplois agricoles ?

Ce sont souvent des personnes qui ont fait le tour de la question dans des métiers qu'ils ont occupés, dans des orientations qu'ils ont eues pendant 15-20 ans. Hier, le groupe était constitué de personnes, majoritairement d'une quarantaine d'années, qui ont déjà une vie professionnelle derrière eux et qui veulent passer à autre chose. Soit parce que le métier qu'ils occupaient jusqu'à présent ne leur convient plus, soit parce qu'ils veulent redonner un peu de sens en occupant un emploi qui produit l'alimentation qui nous est destinée.

Et derrière, vous assurez la formation, l'orientation.

Si des vocations naissent à travers ces journées-là, on va proposer un accompagnement individuel. On maîtrise parfaitement les outils de l'immersion et les outils de formation. Soit il y a une recherche de diplôme, ce qui n'est pas forcément un objectif en soi. Soit il y a une recherche d'une qualification accélérée en 300-400 heures pour rendre les gens opérationnels. Et qui dit opérationnel dit forcément employable derrière.

Avec la réforme de l'assurance-chômage, y a-t-il moins d'attrait pour les emplois saisonniers ?

Nous proposons beaucoup plus d'emplois saisonniers plus longs. Avec la réforme du chômage, il faut travailler six mois pour recapitaliser les droits, mais une grande partie des postes de saisonniers qui sont proposés par l'agriculture du Finistère sont des emplois quand même qui approchent les six mois ou qui les dépassent. Donc l'impact est moins sensible que dans d'autres secteurs d'activité.

