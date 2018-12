Haute-Loire : 7.000 rongeurs à l'abandon, l'éleveur suspecté de meurtre est en prison

Haute-Loire, France

Dans une odeur pestilentielle, les cadavres d'animaux jonchent le sol, certains sont morts de faim, d'autres de maladies. Des cages sont surpeuplées. Arnold Lhomme fait des va-et-vient entre les hangars et les camions qui transporteront les cages des survivants. "On n'a pas pu compter les animaux tellement il y en a, c'est inimaginable" explique ce responsable des enquêtes pour "30 millions d'amis". Selon les premières estimations, il y aurait près de 7.000 rongeurs.

Près de 900 cages sont contenues dans un seul hangar certaines sont surpeuplées. © Radio France - Nérissa Hémani

Depuis quelques semaines, l'élevage "Les rongeurs du Velay" est laissé à l'abandon. Les animaux étaient destinés à être vendus en animaleries. Le gérant est suspecté d'avoir tué sa femme le mois dernier. Elle a été retrouvée près du barrage de Lavalette. L'homme mis en examen est aujourd'hui détenu.

L'urgence : trouver un refuge

Pour ce sauvetage, une vingtaine d'associations sont venues de toutes la France et même d’Europe. "Assistance animaux" a récupéré 600 gerbilles. "Il va falloir faire un état des lieux de leur santé, les soigner et ensuite les acclimater à pouvoir vivre en extérieur ou dans des familles", explique Anne-Claire Chauvenc.

Les animaux seront soignés puis envoyés dans des foyers dans toute la France. © Radio France - Nérissa Hémani

Malgré la mobilisation, les associations sont dépassées, la SPA de la Haute-Loire s'occupe pour le moment de les nourrir. Le responsable Christophe Fayard : "Ça me dépasse parce que je pensais pas qu'il y aurait autant d'animaux. On va voir comment on va tenir pour l'alimentaire, il y a des décès tous les jours, on a envoyé des mails à toutes les associations et le but c'est de faire partir tout le monde."

Une vingtaines d'associations venues de toute la France sont mobilisées. © Radio France - Nérissa Hémani

Faute de famille d’accueil, les animaux risquent d'être euthanasiés. "Le but c'est de récupérer les animaux dans les meilleures conditions. On ne pourra pas pousser les murs, si on ne peut pas prendre en charge ces animaux, il faudra les endormir", regrette Arnold Lhomme.

La SPA de Haute-Loire situé Polignac se donne encore dix jours pour le sauvetage de l'élevage et appelle toute les associations de France à les rejoindre en Haute-Loire.

La direction des services vétérinaires précise qu'avant la fermeture, il n'y avait aucun souci sanitaire, l’exploitation respectait les normes et les animaux étaient suivis. Aujourd'hui, il n'y aurait pas de risque d'épidémie.