Vosges : 706 exploitants victimes de la sécheresse estivale de 2018 reçoivent une aide du département

Après la sécheresse estivale de 2018, le Conseil Départemental des Vosges avait voté une aide exceptionnelle de 600 000 euros pour venir en aide aux exploitants dont les stocks en fourrage étaient au plus bas. 706 agriculteurs vont ainsi bénéficier d'une aide forfaitaire de 870 euros.

Vosges, France

La sécheresse de l'été 2018 avait obligé les exploitants et les éleveurs à puiser dans les stocks d'hiver de fourrage. Les achats de paille à des prix prohibitifs avaient ensuite mis à mal des trésoreries déjà fragiles. Pour aider les agriculteurs à passer le cap, le Conseil Départemental avait voté une aide exceptionnelle de 600 000 euros.

Avec cette aide, 706 agriculteurs vosgiens, dont les dossiers ont été instruits par la Chambre d'Agriculture, vont ainsi bénéficier d'une aide forfaitaire maximum de 870 euros. "Cette aide financière est la bienvenue. Elle va nous aider à passer le cap et à restaurer notre trésorerie" se félicite Michel Delaite. L'agriculteur exploite 160 hectares de cultures et d'herbages à Fremifontaine. Son troupeau de 60 vaches laitières produit 520 000 litres de lait par an.

Le versement de cette aide départementale exceptionnelle intervient alors que le ministre de l'Agriculture, Didier Guillaume, annonce le lancement d'une concertation pour tenter d'aboutir à une assurance générale contre les aléas climatiques.