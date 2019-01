777 fermes bio en Franche-Comté au 31 décembre 2017, un chiffre en augmentation

Pour sa première édition conjointe, l'Observatoire régional de l’agriculture bio Bourgogne Franche-Comté présente les données collectées par Bio Bourgogne et Interbio Franche-Comté, et analyse les chiffres au 31 décembre 2017. Au total, la grande région abrite 2047 fermes bio et en conversion.

Franche-Comté, France

En Bourgogne Franche-Comté, la dynamique de conversion en bio est "forte" et avoisine les 250 nouvelles fermes engagées chaque année depuis 2015, selon l’Observatoire régional de l’agriculture biologique (ORAB) dans la grande région. "C’est la première fois que notre région connaît une vague de conversions aussi importante et durable" explique-t-il. En 2017, elle est au 8ème rang des régions françaises en nombre de fermes biologiques, indiquent conjointement Bio Bourgogne et Interbio Franche-Comté.

Plus de 2000 fermes bio et en conversion en Bourgogne Franche-Comté

Au total, la grande région abrite 2047 fermes bio et en conversion, soit 7,3 % des exploitations. Les surfaces conduites en bio s’élèvent à plus de 136.000 hectares bio et en conversion, ce qui hisse la région au 5ème rang français. Les milliers d'hectares sont utilisés d'abord pour les filières d’élevage et de polyculture-élevage qui comptent 900 fermes, puis pour la viticulture et les grandes cultures. Mais il ne faut pas oublier la production maraîchère, indique l'ORAB, avec 31 installations en 2017, "une année record".

90 nouvelles fermes bio en Franche-Comté en 2017

La Franche-Comté comptait au 31 décembre 2017, 777 fermes bio, dont 90 nouvelles sur l'année. C'est un peu plus de 9% des fermes franc-comtoises. C'est en Haute-Saône et dans le Territoire de Belfort que le nombre de producteurs bio a le plus augmenté. Près de 60.000 hectares sont conduits en bio dans la région, dont plus de 17.000 en conversion, soit près de 9% de la surface agricole utile régionale. Les surfaces en conversion progressent selon l'ORAB de près de 27%. La polyculture-élevage en bovin domine largement le paysage agricole bio franc-comtois avec 276 fermes laitières bio et 161 ateliers de vaches allaitantes.

LIRE AUSSI : L’agriculture biologique en Franche-Comté