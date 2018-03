Cirières, France

La préfecture des Deux-Sèvres annonce, ce vendredi matin, la présence d'un virus de l'influenza aviaire dans un élevage du nord du département, à Cirières, près de Cerizay, qui compte 8.500 canards. Les animaux vont tous devoir être euthanasiés, et l'élevage va être désinfecté et nettoyé. L'abattage est pris en charge par l'Etat, et l'éleveur sera indemnisé, précise la préfecture.

Une zone de contrôle temporaire d'un rayon de trois kilomètres autour de l'exploitation est mise en place. Toute entrée ou sortie d'animaux y est interdite.

Premier cas depuis début 2017

Il s'agit du premier cas observé dans le département depuis l'épisode de grippe aviaire de début 2017. Il a été révélé dans le cadre d'un plan de dépistage mis en oeuvre depuis le mois de décembre dernier. La Direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations rappelle à cette occasion que toute mortalité suspecte d'oiseaux doit impérativement lui être signalée.