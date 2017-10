8 hectares de serres à tomates prêtes à sortir de terre dans le sud de la Charente-Maritime

Remplacer les tomates espagnoles qu'on trouve dans nos supermarchés par des tomates françaises: c'est l'ambition de l'agriculteur charentais maritime Thomas Caron, et de son projet de serres à tomates à Bougneau. Projet industriel dénoncé par les amis de la Confédération paysanne.

L'enquête publique vient de débuter samedi 14 octobre à Bougneau, juste à côté de Pons. Elle va durer un mois. Il s'agit de s'emparer d'un verger à l'abandon, pour y installer 8 hectares de serres à tomates dans un premier temps, et une quinzaine d'hectares à terme. Sans oublier 5.000 mètres carrés de bâtiments. Un investissement de 20 millions d'euros qui pourrait générer 50 emplois dès l'an prochain. Car si tout va bien, le projet porté par l'agriculteur charentais maritime Thomas Caron pourrait sortir de terre à partir du printemps.

Peut-être une cinquantaine d'emplois dès l'an prochain

"Les tomates hors sol, ça n'a aucune valeur nutritive..." peste Jérôme Blauth, militant oléronnais de l'association des Amis de la confédération paysanne. Jérôme Blauth qui ajoute: "ça n'a pas de goût, c'est des tomates en carton." Très loin des tomates de pleine terre produites par des paysans sur de petites exploitations, LE modèle défendu par la confédération paysanne.

Pas de goût, les tomates hors-sol?

"Avec les maraîchers de la région, on n'est pas concurrent", assure pous sa part Thomas Caron, à la tête du projet de serres de Bougneau. Sa production, il ne l'écoulera pas sur les marchés de la région, mais dans la grande distribution. En remplacement de tomates venues d'Espagne, "qui elles n'ont aucun goût", reconnaît Thomas Caron. Ce qui ne sera pas le cas de ses tomates à lui, promet-il. Sélection de variétés goûteuses, production sans terre certes, mais avec des engrais bio, quasiment aucun traitement, cueillette au dernier moment. De quoi faire bouger les préjugés sur les tomates hors sol, espère Thomas Caron.

Une énergie fossile, le gaz naturel, pour chauffer les serres

Alors certes, pour produire 10 mois par an à une température de 18 degrés, il faudra chauffer les serres et ce n'est pas très écolo. Pour réduire ses impacts, Thomas Caron aurait pu choisir le chauffage au bois ou la méthanisation. Il s'est rabattu sur une énergie fossile, le gaz naturel, en profitant d'un gazoduc qui passe à proximité. Heureusement, le rendement est excellent, grâce à la cogénération qui permet de produire à la fois de l'électricité et de la chaleur. Mais le vrai point fort du projet de Thomas Caron, c'est la récupération de l'eau de pluie: de quoi fournir entre 50 et 80% des besoins de l'exploitation.