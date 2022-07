Un ostréiculteur de l'étang de Thau se fait voler huit tonnes d'huîtres

La société Occi Marée a découvert le 26 juillet le vol de huit tonnes de ses huîtres qu'elle élève dans l'étang de Thau : 800 cordes d'huîtres dérobées sur plusieurs nuits entre le 18 et le 24 juillet. Pour le directeur général de la société, Jean-Marc Dumas, "c'est l'œuvre d'un professionnel."

Huit tonnes d'huîtres de l'étang de Thau ont été volées entre le 18 et le 24 juillet.

Huit tonnes d'huîtres volées en six jours. 800 cordes d'huîtres disparues entre le 18 et le 24 juillet, à chaque fois pendant la nuit. C'est ce qu'a découvert Occi Marée, société productrice d'huîtres à Marseillan, et son directeur général, Jean-Marc Dumas, le 26 juillet.

L'entreprise n'a pas remarqué le vol pendant les six jours car les cordes d'huîtres sont restées immergées tout ce temps.

Ces huîtres étaient arrivées à terme, prêtes à être commercialisées. La perte représente, selon Jean-Marc Dumas, un préjudice "de 25 000 euros et une part significative de la production annuelle" qui se situe autour des 200 tonnes.

L'entreprise a porté plainte auprès de la gendarmerie de Marseillan. Si l'enquête est en cours, Jean-Marc Dumas estime cependant que ce vol est l'œuvre d'un "professionnel" qui possède les compétences et le matériel nécessaires pour prélever ces cordes d'huîtres, immergées dans l'étang de Thau : "Il faut avoir un bateau adapté, avec un tapis hydraulique ou électrique, qui permette de remonter les huîtres car les cordes pèsent plus de quinze kilos. On ne peut pas faire ça avec un bateau de plaisance !" Le directeur général d'Occi Marée ajoute qu'il "faut savoir retirer tous les déchets qui sont sur ces cordes, sans se blesser. Cela a été fait par quelqu'un qui sait comment s'y prendre".

Pour le directeur général d'Occi Marée, il ne peut donc s'agir que de voleurs bien informés, avec un objectif clair : revendre ces huîtres. En plein été, "ça n'est pas la meilleure période pour les stocker". Pour voler huit tonnes d'huîtres, "il faut savoir ce qu'on va en faire après et avoir le client pour revendre cette marchandise".

Il y a parfois des vols d'huîtres sur l'étang, mais jamais de cette ampleur. La brigade nautique de Marseillan effectue régulièrement des rondes de surveillance nocturne pour les limiter. Jean-Marc Dumas appelle les professionnels qui subissent des vols "à déposer plainte. Si personne ne le fait, nous n'aurons pas de moyens supplémentaires de surveillance, comme il y a en période sensible, à l'approche des fêtes de Noël".

La navigation sur l'étang de Thau en pleine nuit est autorisée à condition d'être équipé d'un instrument de localisation, comme un radar, qui permet notamment de repérer les parcs à huîtres.