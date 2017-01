80 canards en colère à Auch

A l'appel du collectif "canards en colère", environ 80 agriculteurs de la filière palmipède ont manifesté devant la préfecture du Gers, où se tenait une réunion entre autorités et représentants des professionnels.

"C'est très dur, tout le monde ne s'en relèvera pas" : les professionnels de la volaille s'étaient donné rendez-vous ce jeudi matin, sous les fenêtres du préfet du Gers. Ils arrivaient de tout le Sud-Ouest, tous concernés par la campagne d'abattage massif décrétée par le gouvernement et qui a débuté immédiatement. 63 000 canards ont déjà été éliminés dans les Landes ce jeudi.

Au total, 150 communes et 800 000 volailles au minimum subiront le même sort. Le nombre de foyers confirmés est passé à 95 dans l'après-midi. La nouvelle zone d'abattage préventif comprend un million de palmipèdes élevés en plein air et prêts à gaver.

Ils étaient moins d'une centaine devant la préfecture du Gers

La filière palmipède est en danger

T-shirt jaune sur les épaules, avec le logo des "canards en colère", le collectif qui a lancé l'appel à manifester sur Facebook, Christian Candelon se trouve en zone de surveillance. Ses cinq mille canards attendent que leur sort soit scellé. Lui, ne s'attend plus à rien, mais il exige des réponses :

Nourrir mes canards me coûte 400 euros par jour. Alors s'ils doivent partir à l'équarrisage dans un mois, je préfère le savoir maintenant. La filière est en danger, au niveau des petits producteurs. On pense sincèrement à arrêter. On ne peut pas continuer à travailler avec cette épée de Damoclès sur la tête, c'est-à-dire passer six mois de l'année sans revenu.

Un constat d'échec

Tous ne partagent pas l'avis selon lequel l'abattage massif est justifié. Pour Jérôme Cordier, dont la famille entière travaille à l'attrapage, dans les Landes, d'autres solutions auraient pu être trouvées : "pourquoi abattre des bêtes saines ? Pour les éleveurs, c'est un crève-coeur. Pour le reste de la filière, c'est-à-dire les attrapeurs, les gaveurs, les abattoirs, c'est une catastrophe aussi. Tout le monde va se retrouver au chômage."

Tous les professionnels se rejoignent au moins sur un point : cette nouvelle vague de grippe H5N8 est un constat d'échecs. L'échec du vide sanitaire de l'an dernier. L'échec des politiques de biosécurité, qui ont demandé des investissements importants aux éleveurs. L'échec des autorités, disent les agriculteurs, à circoncire l'épizootie dès les premiers signes. "C'est vrai qu'aujourd'hui, on n'a pas d'autres choix que d'abattre les canards, mais si les pouvoirs publics avaient réagi un mois plus tôt, nous en aurions perdu 100 000 au lieu d'un million", fulmine Christian Candelon.

Les dettes s'accumulent

Jusqu'au 20 janvier, les volailles continueront donc à être éliminées. On abat et on jette. Sont concernées 53 communes des Landes, six des Hautes-Pyrénées, trois des Pyrénées-Atlantique et 88 du Gers, y compris celle où travaille Michael Launet. Il possède trois bâtiments de poulets et un atelier de gavage de 800 places. Aujourd'hui, il cède au désespoir.

Je n'ai pas pu faire les mises aux normes, c'était trop cher. Financièrement, je n'en peux plus, je ne peux plus nourrir ma famille. L'an dernier, j'ai rentré 1 500 euros de bénéfices, alors que les frais fixes continuent de tomber tous les mois. J'ignore complètement de quoi demain et après-demain seront fait. On me demandait 15 000 euros d'investissement, alors que j'ai déjà des dettes de 150 000 euros. Pourquoi continuer ?

La fin du canard fermier

La plupart des agriculteurs présents devant la préfecture du Gers sont des petites exploitations indépendantes. Nombreux sont ceux qui blâment les grands groupes et la logique de concentration des volailles. Sébastien Héreau, éleveur à Bergerac, laisse sa colère exploser :

Pourquoi les animaux parcourent-ils des centaines de kilomètres pour être gavés ? Pourquoi l'âge des gavages est-il toujours plus bas ? Certaines volailles arrivent au gavage à onze semaines, elles ont encore du duvet derrière la tête ! On paye la facture de l'agro-industrie. Si ça continue comme ça, dans cinq ans, nous ne mangerons plus de canards fermiers.

Le comité interprofessionnel des palmipèdes à foie gras craint des pertes de l'ordre de 75 à 80 millions d'euros. Beaucoup d'éleveurs attendent encore les 30% restants de leurs indemnités de l'an dernier, alors ils ne sont pas très optimistes concernant les prochaines indemnisations promises par les pouvoirs publics.

Attention, préviennent les agriculteurs, nous sommes au bord du gouffre, mais nous ne mourrons pas en silence. Nous ferons du bruit.