800 moutons dans les rues de Sénas pour la transhumance

Tradition respectée, à Sénas : le village a fêté dimanche la transhumance, le moment où les troupeaux gagnent les pâturages. Plus de 800 moutons, des chiens et des ânes ont traversé le village au son des fifres.

"Faire défiler les brebis et les chiens dans les rues du village avant la transhumance, c'est un spectacle qui plaît à tous", assure Pierre. Il est berger à Mollégès et il tient à faire vivre la tradition.

Dimanche, plus de 800 brebis, des chiens et quelques ânes ont traversé Sénas, pour marquer le début de la transhumance. Le voyage vers alpages ne se fait plus à pieds, comme autrefois. Les bêtes montent en camion... N'empêche : sortir les costumes, les fifres et la bonne humeur, ça fait du bien.

Nathan a 10 ans, il est ravi du spectacle. Et malgré son âgé, il sait parfaitement ce qu'est la transhumance :

"Les brebis vont dans la montagne pour manger de la bonne herbe. Elles pourront ainsi donner leur lait et leur laine." (Nathan, dix ans)

Pierre, le berger de Mollégès, est très attaché à cette tradition de la transhumance :

"Avant, le voyage vers les alpages, vers la Savoie notamment, durait quinze jours. Maintenant, on y va en camion. Il y a trop de route, trop de voitures, trop de risques. Mais le moment de la transhumance reste un moment fort pour tous les bergers." (Pierre)

Dans le Vaucluse, la prochaine fête de la transhumance se déroulera à Jonquières, le dimanche 21 mai.