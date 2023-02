"90% de pertes sur les semis, on manque d'eau", alerte un éleveur gardois avant la réunion de la FDSEA

Présenté il y a deux semaines, le plan anti-sécheresse tarde à être concret et les agriculteurs voient les conséquences concrètes du réchauffement climatique. La FDSEA du Gard tient une assemblée générale ce jeudi à 14h30 à Rodilhan, pour évoquer les problèmes de ses adhérents concernant la crise dans la viticulture, l'accès à l'eau, ou encore la gestion des risques.

Ce jeudi matin, sur France Bleu Gard Lozère, un éleveur de Bourdic, près d'Uzès, a appelé en direct pour témoigner de la situation alarmante sur son exploitation.

"Je ne sais même pas si je vais pouvoir continuer"

Tous les agriculteurs, sans exception, constatent que la sécheresse de l'an dernier est sans précédent. Certains parviennent à s'en sortir et il y a ceux qui sont en grande difficulté comme Jérôme, un éleveur bovin qui nous a contactés. "Sur les semis, je suis à 90% de pertes et 60% sur les prés et les pâtures alors que le département était aux alentours de 30-40%. Il nous manque de l'eau, les prairies ne repoussent pas, l'herbe est complètement morte et plus de foin pour les nourrir", explique cet agriculteur qui a 130 bêtes. "Deux éleveurs voisins m'ont dépanné, mais ça ne tient pas 15 jours." Il avoue : "Je ne sais même pas si je vais pouvoir continuer."

L'angle mort de la "calamité agricole"

Le dossier d'indemnisation est en cours mais son exploitation est sur Bourdic et une autre commune. Problème : si le département a bien été retenu en calamité agricole, le discours de l'État a varié, selon David Sève, patron de la FDSEA 30 : "L'État a changé trois fois sa façon de calculer et est arrivé à la conclusion que 25% du département n'avait pas été en sécheresse et c'est un vrai tollé. Il y a une partie des éleveurs qui n'auront aucune indemnité."

Concrètement cela donne des agriculteurs concernés et leurs voisins dans les communes limitrophes quine le sont pas. Ou pire, et ils sont nombreux dans cette situation, certains n'ont qu'une partie de leur exploitation concernée par le statut de calamité agricole. "Je n'ai que 17 hectares concernés par la sécheresse sur 220 au total. C'est une catastrophe", se lamente Jérôme.