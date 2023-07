90% du vignoble bordelais touché par le mildiou : la MSA ouvre une ligne d'appel d'urgence

"Des fois, un coup de téléphone, ça peut sauver une vie", dit Frédéric Bizac, vigneron à Sauveterre-de-Guyenne, dans l'Entre-deux-Mers, confronté à une épidémie de mildiou "sans précédent" . Selon la Chambre d'agriculture de la Gironde, 90% du vignoble bordelais est touché par cette maladie causée par un champignon prospérant avec le mauvais temps. Face à l'urgence de la situation, et au lendemain du SOS lancé par trois parlementaires girondins , la Mutualité sociale agricole de la Gironde annonce ce mercredi la mise en place d'un dispositif d'accompagnement économique (détail ci-dessous) et psychologique (05-56-01-48-33).

"On voit du mildiou partout"

"Il y a des parcelles qui ont des dégâts à plus de 90 %, c'est-à-dire que ces parcelles ne seront pas récoltées", explique Antoine Péron, conseiller viticole au sein de l'une des plus grandes coopératives du vignoble bordelais, le groupe Bordeaux Families qui regroupe les caves Louis Vallon et Sauveterre-Blasimon-Espiet.

"Il nous reste 40 % de récolte sur les merlots et c'est frustrant, c'est très très très très lourd et préoccupant", témoigne Frédéric Bizac, "gros producteur" de Crémant de Bordeaux. "Mes collègues qui ont 65 ans et qui sont encore exploitants me disent qu'ils n'ont jamais vu ça."

"Allo Fabien, je t'appelle pour prendre la température" : comme chaque jour, Antoine Péron enchaîne les coups de téléphone aux 300 exploitants de la coopérative. "On les accompagne à la fois sur le terrain et à la fois au téléphone pour du conseil à la fois technique et puis il y a un accompagnement aussi psychologique".

"Le mildiou s'ajoute à une série de crises"

Avec un quart de ses merlots touchés, Fabien s'inquiète et multiplie les traitements au bicarbonate de soude sur ses parcelles biologiques. "C'est un drame économique, il existe des assurances contre les aléas climatiques mais pas contre les maladies."

Cette nouvelle attaque vient s’ajouter aux nombreuses crises météorologique, sanitaire et économique auxquelles sont confrontés les viticulteurs de Gironde depuis 2017. "Cela fait 7 ans de crise, le gel en 2017, la grêle en 2018, le Covid, les marchés américain et chinois qui se sont calmés, ce mildiou c'est la goute de trop", résume Nicolas Morain, directeur adjoint de la MSA Gironde.

"Entre 2019 et 2022, le nombre de viticulteurs en difficulté a doublé. Le nombre de démarches liées au recouvrement aussi a doublé voire triplé."

"Ça fait plaisir de parler parce qu'on est au fond du sac"

"Des fois, un coup de téléphone peut sauver une vie. On en est là, confie Frédéric Bizac. Comme vous voyez, j'ai récupéré le numéro de téléphone d'un collègue et il faut que je l'appelle parce que j'ai un mauvais pressentiment."

Pour la Mutualité sociale agricole de la Gironde , "l'urgence demeure d’apporter un soutien et une écoute", un dispositif d'accompagnement :

économique (mise en place d'échéanciers de paiement des cotisations, examen avec bienveillance des demandes de remise de majorations de retard, prise en charge partielle éventuelle des cotisations dans le cadre du dispositif des crises agricoles, etc.)

social et une prise en charge psychologique ;

Concrètement, elle met à disposition du monde viticole sinistré :