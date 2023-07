906 loups officiellement en France : une "provocation" disent les éleveurs drômois

Les éleveurs drômois ne décolèrent pas. Lundi dernier, lors de la réunion du groupe national "loup" à Lyon, ils ont claqué la porte. En cause, le chiffre officiel du nombre de loups sur le territoire français : 906 dit l'Etat. C'est une quinzaine de moins qu'en 2022. Impossible disent les éleveurs drômois qui comptabilisent environ 200 loups pour le seul département de la Drôme. Mais, ce qui les inquiète le plus, c'est la baisse, même faible, par rapport au chiffre de 2022. Qui dit moins de loups, dit moins d'abattage possible.

Les associations de défense de l'environnement montrées du doigt

Les agriculteurs accusent les associations de défense de l'environnement qui participent au comptage d'avoir fait "remonter" peu d'indice sous estimant ainsi le nombre total de loups. Le nombre de loups qui sera possible d'abattre sera automatiquement en diminution puisqu'il est un pourcentage (environ 18%) du nombre total.

Une pression devenue insupportable

Selon les organisations agricoles majoritaires, la pression est devenue trop forte dans la Drôme : l'élevage ovin devient de plus en plus difficile : "On se retrouve face au loup dans notre troupeau avec l'impossibilité de faire quoi que ce soit" explique Yvan Jarnias, président des "Jeunes Agriculteurs" (JA) et éleveur à Saint-Auban-sur-Ouvèze. Le loup s'attaque aux ovins mais aussi aux bovins. Sébastien Ageron, éleveur à Auriolles-en-Royans ne sait plus comment faire. Il a déjà enfermé ses moutons et se pose des questions pour ses bovins : "On est obligé de faire exactement le contraire de ce que les gens voudraient : des bêtes élevées à l'extérieur, dans les prés. ça devient impossible. "

L'exemple suisse

Yvans Jarnias, président des JA de la Drôme propose de s'inspirer de l'exemple suisse. Les Suisses tentent de réguler la population de loup par meute. Sur un territoire donné il n'accepte qu'une seule meute et s'assure que le gibier est suffisamment abondant pour que les loups ne s'attaquent pas aux bêtes domestiques. Et il prend son exemple : selon lui il y a quatre meutes dans les Baronnies là où il est installé. C'est trop. La pression est trop forte.

Le plan loup présenté le 4 septembre

Le plan loup pour les années 2024/2029 sera présenté le 4 septembre prochain. C'est ce document qui permet de réguler la population de loups. Mais pour les agriculteurs, on part sur de mauvaises bases, puisque selon eux le chiffre officiel de loups en France est faux.