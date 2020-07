Vacances : les agriculteurs sarthois peuvent aussi se faire remplacer

Patrice Ribeau élève des volailles sur son exploitation de Requeil. Il possède aussi 90 vaches laitières et cultive des céréales, du maïs, du foin, surtout pour nourrir ses bêtes. Cette été, il s'octroie trois jours de vacances. " Pour l'instant ! Cela fait du bien quand on travaille tous les jours. Et puis çà change, on voit autre chose". Comme un millier d'agriculteurs en Sarthe, Patrice et son épouse font appel à un remplaçant pour prendre le relais. Un CDD missionné par le service de remplacement départemental sarthois. Une structure qui gère 268 travailleurs dont 255 en CDD. " Cela représente l'équivalent de 10 526 journées de remplacement sur l'année dans le département" explique Pascal Jousse, un agriculteur qui pilote la structure. " 30 % de ces remplacements sont des congés, le reste ce sont des formations, des accidents, des arrêts maladie ou des congés parentaux". Le vivier de remplaçants est composé principalement d'étudiants en agriculture ou de jeunes salariés fraîchement sortis d'école. "Il faut des compétences pour conduire matériel, nourrir les animaux, faire la traite, s'occuper des volailles. 70 % des agriculteurs du département travaillent dans la polyculture donc leurs remplaçants doivent avoir une certaine expérience". La moitié du coût du remplacement donne le droit à un crédit d'impôt ce qui incite aussi les agriculteurs à lâcher du lest.

Profiter de l'effet confinement pour trouver de nouveaux remplaçants

Mais il n' y a pas encore assez de remplaçants pour répondre à la demande des agriculteurs sarthois surtout à partir 15 août après les moissons, quand les agriculteurs peuvent s'octroyer quelques jours de repos. Du coup, le service de remplacement départemental ratisse plus large et cherche de nouveaux profils comme ces Français qui suite à la crise sanitaire, aimeraient se reconvertir. " Au début du confinement, le ministère de l'agriculture a lancé un appel aux bonnes volontés pour aider les agriculteurs qui manquaient de bras" rappelle Pascal Jousse. " Cela a très bien marché puisque 30 000 personnes environ ont répondu à l'appel dans les Pays de la Loire. En Sarthe, certains volontaires nous ont dit qu'ils envisageaient de se reconvertir dans le monde agricole. Nous avons gardé contact et nous allons les rappeler pour savoir s'ils sont toujours intéressés". Avant d'intégrer une exploitation comme remplaçant, ces néo-agriculteurs recevront une formation de plusieurs mois pour répondre aux besoins des exploitants sarthois". Si cela vous intéresse ou si vous êtes agriculteurs et que vous avez besoin d'être remplacé, vous pouvez contacter le service de remplacement départemental au 07 52 62 74 10