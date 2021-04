À 16 ans, cette Landaise veut lancer son exploitation agricole

"Plus on se lance tôt, plus on acquiert de l'expérience avec le temps", sourit Léa. Élève à la Maison famille rurale, école agricole d'Aire sur l'Adour, cette jeune habitante de Grenade-sur-l'Adour se voit déjà agricultrice, à la tête de son exploitation laitière de 200 brebis. Elle témoigne, ce lundi 26 avril, sur France Bleu Gascogne.

Une famille pas du milieu

Cette initiative précoce est d'autant plus surprenante quand l'on sait que ses parents n'ont rien à voir avec l'agriculture. "Mon père est responsable d'un magasin de bricolage et ma mère aide les personnes âgées et handicapées, assure Léa. Au début, ils étaient un peu bloqués. On n'est pas du milieu et ils avaient peur que je n'arrive pas à m'intégrer dans un milieu qui est très masculin."

"Mais ce sont mes parents, au final, qui m'ont poussée à me lancer, poursuit-elle, ils me soutiennent vraiment." Et la jeune fille voit déjà loin. "Mon projet, c'est de racheter une ferme, la rénover, placer mon troupeau dessus et par la suite peut-être proposer des chambres d'hôtes ou des activités pour les enfants."