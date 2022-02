Une côte-d'orienne de vingt-deux ans fait ses premiers pas au Salon de l'Agriculture

Depuis 2014, François Lucand présente chaque année, une vache de son élevage de charolaises au Salon de l'Agriculture. Cette fois, il passe le flambeau à sa fille Marine qui a rejoint l'exploitation en tant que salariée il y a six mois. Pour la jeune fille de vingt-deux ans, c'est une première expérience professionnelle qu'elle attend avec impatience!

Une première expérience professionnelle au Salon

Ce n'est pas tout à fait la première fois que Marine se rend à Paris pour le Salon de l'Agriculture. Seulement, les autres fois, elle ne donnait qu'un coup de main! Cette année, tout repose sur elle: "Je me dis que cette année je suis vraiment toute seule. Je dois m'en occuper, si jamais par malheur elle tombe malade, la soigner, donc il y a toujours une petite pression."

On se retrouve tous, les jeunes comme les moins jeunes, on attend ça avec impatience!

Heureusement, au Salon, il y a toujours quelqu'un pour donner un conseil. Déjà, François, son père viendra l'aider le jour du concours. Et puis, elle peut compter sur les collègues éleveurs présents. "On est tous très contents de se revoir tous les ans", confie-t-elle. Il faut dire que c'est un événement attendu, l'occasion de sortir du quotidien et de voir autre chose!

"C'est dommage de toujours devoir prouver, alors qu'on fait aussi bien qu'un homme"

Avec cette première fois au Salon, Marine Lucand fait un pas de plus dans le monde professionnel agricole. Un monde encore très masculin, qui a parfois du mal à accepter la venue de femmes dans la profession: "C'est dommage de toujours devoir prouver, alors qu'on fait aussi bien qu'un homme". Mais la jeune fille précise aussi qu'il y a de tout: "certains sont très contents de voir des nouvelles têtes!"

En tous cas, au Salon cette année, Marine compte bien montrer qu'elle a toute sa place: _"_on espère monter sur le podium... peut-être même une première place!". Verdict le 3 mars!