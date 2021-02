À Auch, les éleveurs mobilisés pour l'élevage des canards en plein-air

La Confédération Paysanne a lancé un mouvement de contestation dans le Lot, le Gard et le Gers comme ici à Auch.

La Confédération Paysanne a lancé un mouvement de contestation pour dénoncer la politique d'abattage des canards et volailles dans la région. Les éleveurs défendent un élevage en plein-air pointé du doigt dans l'épisode grippe aviaire. Ils dénoncent l'industrialisation de la filière et la multiplication des transports. Pour eux, les canards cloîtrés dans les bâtiments industriels favorisent la propagation de l'influenza aviaire. C'est la troisième épidémie en cinq ans.

"L'élevage en plein-air n'est pas responsable de cette crise"

Porte-parole de la Confédération Paysanne du Gers, Sylvie Colas accuse l'industrialisation de la filière canard depuis quelques années : "Sur nos fermes d'élevage plein-air, nous sommes confrontés à une pression administrative de plus en plus forte car les oiseaux migrateurs contaminent nos élevages. C'est absurde. C'est le modèle industriel et le tassage des canards dans les espaces clos le problème " affirme Sylvie.

Elle est très craintive sur l'avenir de la profession si ces épisodes ne cessent pas au fil des années : "Aujourd'hui, de nombreux éleveurs et éleveuses de plein-air se retrouvent pris en étau jusqu'à abandonner leur activité. _Il faut revoir les modes de production_".

"20 ans d'élevage en plein-air et aucun problème"

Nicolas Petit est le gérant de la Ferme en Coton près d'Auch. Il ne supporte pas la critique de l'élevage plein-air. Si sa ferme passe en zone à risque de contamination, il va devoir enfermer ses bêtes. Impensable pour l'éleveur gersois : "Mes bêtes sont habituées au plein-air. Elles y trouvent de la nourriture, du bien-être. _Je n'ai pas les capacités de les enfermer. Si on m'y oblige ? Mon activité sera en péril_".

Fin janvier, le Sud-Ouest a recensé plus de 2 millions de canards et volailles abattus. Dans le Gers, 600.000 canards ont déjà été abattus pour plus d'1,2 millions dans les Landes.