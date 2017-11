A Avallon, neuf producteurs vont ouvrir un magasin de produits locaux

L'ouverture du Silo Rouge est prévue le 20 mars 2018 rue Bocquillot à Avallon. Neuf producteurs de l'avallonnais se sont lancés dans ce projet de magasin de produits locaux . Ils ont investi 100 000 euros pour les travaux d'aménagement du local, qui débuteront le 1er décembre.

Fruits et légumes, viandes, produits laitiers, le consommateur aura de quoi remplir son panier au Silo Rouge. De la truite bio également. Audrey qui a repris la pisciculture de Crisenon avec Guillaume son compagnon, a décidé de se lancer dans l'aventure. « On vend déjà directement à la pisciculture, on vend aussi aux magasins qui se trouvent autour d'Auxerre et d'Avallon, aux restaurateurs. Mais là c'est encore un point de vente supplémentaire et le projet humain nous a séduit. »

Le projet humain était séduisant

Liliane Perdu élève des poules en plein air à Etivey. Elle aussi cherchait d'autres débouchés pour vendre ses œufs . Mais c'est surtout l'idée de ne plus travailler seule qui l'a convaincue . « C'est clairement ça. Moi je suis seule sur mon exploitation et du coup, travailler avec des associés dans un point de vente collectif, c'est plus motivant. »

On va pouvoir donner des informations aux clients sur l'origine des produits

A Avallon, neuf producteurs vont ouvrir un magasin de produit locaux au printemps. Le reportage de Damien Robine Copier

Et si ce projet de magasin provoque un véritable enthousiasme chez les producteurs comme Liliane, c'est aussi parce qu'ils vont pouvoir se rapprocher de leurs clients. Leur donner des informations « Des informations sur l'origine des produits, sur la façon de produire les fromages, d'élever les poules et les cochons. Une information que l'on ne trouve pas en grande surface. »

On se passe des intermédiaires pour vendre au juste prix

Et puis cerise sur le cadeau, en terme de prix , le client va s'y retrouver affirme Sylvain Péchery, éleveur de charolais à Brosses. Il est à l'origine de ce projet de producteurs locaux. « Justement le point fort d'un magasin comme celui ci, c'est qu'on peut se passer des intermédiaires entre nous et le consommateur. Ce qui fait que nous allons pouvoir vendre au juste prix. On ne sera pas plus cher que dans la grande distribution. »

La date d'ouverture du Silo Rouge est fixé au 20 mars prochain. Les producteurs seront présents une demi-journée par semaine au magasin. D'ici là une personne sera embauchée à temps plein pour s'occuper des clients , entretenir le magasin et mettre les produits en rayon.