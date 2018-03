Des pâtes, du pain, des fruits et légumes, de la viande, du poisson ou encore de la bière et du vin... Vous n'êtes pas dans une grande surface classique, mais au Silo Rouge, à Avallon. Le magasin est géré par les producteurs eux-mêmes.

Avallon, France

Odeur de peinture fraîche, intérieur flambant neuf et des petits meubles en bois sur lesquels sont disposés des dizaines et des dizaines de produits. Le Silo Rouge a ouvert mardi 20 mars à Avallon, après dix-huit mois de réflexion, quatre mois de travaux et un investissement d'environ 100.000€.

Neuf producteurs de l'avallonais ont décidé de s'unir pour vendre leurs produits. Un modèle bien loin de la grande distribution. Chacun des neuf producteurs donne de son temps pour faire vivre le magasin, détaille Fanny Collin, éleveuse de vaches laitières : "On tient des permanences chacun notre tour, une demi-journée par semaine. On renseigne la clientèle et on assure la gestion du magasin."

Aux neuf producteurs, s'ajoutent Maureen Cauchois, vendeuse et unique salariée du Silo Rouge, ainsi qu'environ trente producteurs dépôt-vendeurs de l'Yonne et des départements alentour, qui vendent leurs articles sans participer à la gestion du magasin.

Autant de produits que dans une moyenne surface classique

Des fruits et légumes, de la viande, du poisson, mais aussi des pâtes, du pain frais, du fromage, du vin et de la bière, des cosmétiques... Au Silo Rouge il y a tous les produits que l'on peut trouver dans une moyenne surface alimentaire classique. Mais ce sont des produits locaux, de bonne qualité, parfois bio.

Autre avantage, les producteurs peuvent se dégager un revenu bien plus important qu'avec la grande distribution. Sur chaque article vendu, le magasin prélève une marge de 20 à 30%, pour son fonctionnement. Le reste revient à l'agriculteur, et les prix ne sont pas forcément beaucoup plus élevés qu'ailleurs.

C'est important de favoriser les commerçants et les producteurs de la région

Les premiers clients sont en tout cas ravis, en témoigne Nicole, le panier chargé de truites, farine et fromages : "En tant qu'épouse d'ancien commerçant, c'est important pour moi de favoriser les commerçants et les producteurs de la région !"

La première semaine, le magasin a accueilli environ soixante-quinze clients chaque jour, c'est au-delà des espérances affirme l'équipe.

Le Silo Rouge, 14 rue de la Maladière à Avallon (89200). Ouvert les mardi, mercredi, vendredi et samedi.