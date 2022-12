A Beaumont-lès-Valence, 20 tonnes de pommes bio sont à ramasser gratuitement pour éviter le gâchis

Venez chercher gratuitement des pommes à Beaumont-lès-Valence sur la ferme de Chatenet. La famille Valette organise cette initiative pour éviter un gaspillage de masse. Au moins 20 tonnes de pommes ne correspondent pas au cahier des charges pour le label, imposé par la coopérative. Ces pommes sont pourtant arrivées à maturité, elles sont croquantes et sucrées. Mais elles n'ont pas la bonne couleur. À cause de températures trop élevées durant l'automne, les fruits n'ont pas pris leur couleur rose. Elles sont donc considérées comme invendables.

ⓘ Publicité

Pomme invendable à gauche. © Radio France - Erwan Chassin

La moitié d'invendus

"La conséquence, c'est qu'on a 50% des pommes qui ne sont pas vendues" déplore Robin Valette. "C'est 50% de manque à gagner pour l'exploitation, ça ne va pas permettre de payer nos salariés, nos charges et de pouvoir nous projeter dans l'avenir, tout simplement." A part le facteur météorologique, la situation est aussi entrainée par la guerre en Ukraine. Bruno, le gérant de l'exploitation et père de Robin, explique que : "A cause de la guerre en Ukraine, les pays de l'Europe de l'est comme la Pologne, ne peuvent plus vendre leur production de pommes à la Russie. Elle est donc vendue dans l'Union européenne. La conséquence c'est qu'en France, le marché est saturé". L'autre cause, vient du gel. L'an dernier, le gel a ravagé une grande partie de l'exploitation. "Mais après une année de gel, les pommiers produisent toujours beaucoup plus". Résultat, il y a énormément de pommes, mais peu d'acheteurs à cause de l'inflation notamment.

Comment faire pour les ramasser ?

Alors pour faire d'une pierre deux coups, la ferme de Chatenet accueille tout ce qui désire manger ces tonnes de pommes bio. Pour cela, il faut se rendre sur place entre 14h00 et 17h00 dès aujourd'hui. Tous les jours sauf le dimanche. Attention, d'abord se présenter au 420 Châtenet, à Beaumont-lès-Valence. Robin et son père vous diront ensuite où aller. Pensez à emmener vous-même de quoi ramasser les fruits.