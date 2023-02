VIDEO - A Berbiguières, la meilleure arme pour protéger les brebis contre le loup, c'est le chien Snow

Le loup est aux portes de la Dordogne. Il aurait été vu une trentaine de fois dans le département (comme en 2021). Mais ce qui inquiète les éleveurs de moutons, c'est que les attaques se multiplient juste à côté dans le Lot. 200 brebis ont été blessées ou tuées en 2022. Le comité départemental Loup et élevage s'est réuni à Cahors mardi 7 février. L'agresseur de ces brebis a été identifié. C'est une louve déjà repérée dans le Var en 2021.

En Dordogne, les éleveurs se préparent

A Berbiguières près de Saint Cyprien, Julien Contessi élève 300 brebis réparties sur trois pâturages à Berbiguières, Meyrals et Carves. Il est allé en Italie voilà deux ans pour y acheter des Bergers de Maremmes et Abruzzes. Ce sont de gros chiens blancs habituées à batailler contre les meutes de loups de l'autre côté des Alpes. Snow est arrivé dans le troupeau a deux mois et demi, il y a grandi, a appris à respecter les brebis et surtout à les protéger de tout ce qui ressemble à un prédateur; le loup bien sur mais aussi les renards, les chiens errants et pourquoi pas, les voleurs.

Snow veille sur le troupeau de brebis de Julien Contessi © Radio France - Valérie Déjean

Snow ce n'est pas "Belle et Sébastien"

Si les bergers de Maremmes ont une bonne tête, il ne faut quand même pas les déranger au travail. Ils sont là pour garder les brebis .Tout ce qui peut ressembler à une agression, un mouvement qui affole les brebis et Snow montre les dents. Voilà pourquoi son propriétaire plaide pour une bonne éducation des promeneurs. On ne laisse pas son chien divaguer, on n'inquiète pas le troupeau sans risquer de voir les chiens de Berger venir à la rescousse . Et c 'est l'un des problèmes qui peut se poser dans un département touristique ou les randonneurs sont nombreux. Il faut éduquer, prévenir et compter sur le bon sens de chacun. Car dans un contexte de plus en plus favorable au loup, l'utilisation de chiens de bergers semble pour beaucoup la meilleure solution.

Des aides de l'état pour acheter des chiens

En Dordogne, le préfet a pris un arrêté pour classer la Dordogne en zone 3. Car s 'il y a des preuves de la présence du loup dans le Lot, c est aussi le cas en Corrèze et en Haute-Vienne. Ce zonage permet de financer et mettre en place des actions de prévention en participant à l'achat et à l'entretien de chiens de protection, ainsi que des formations à leur utilisation. Car pour former un chien de troupeau il faut au moins deux ans, le loup lui n'attend pas.