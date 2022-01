A Bergerac, la future légumerie fournira bientôt des produits locaux aux collectivités

Les travaux sont finis pour la future légumerie, installée sur une partie des anciens entrepôts de l'Escat, à Bergerac. La plateforme réceptionnera et traitera les légumes de producteurs périgourdins. Objectif : soutenir les agriculteurs locaux et fournir les légumes aux collectivités.

Une légumerie a vu le jour dans les anciens entrepôts de l’Escat à Bergerac en Dordogne. Elle permettra de valoriser la production des agriculteurs locaux et de fournir les collectivités en légumes.

Pour l'instant, les hangars sont vides, mais ils accueilleront bientôt des tonnes de légumes. Les ateliers pour laver, éplucher, découper et surgeler les légumes sont prêts. La légumerie, installée sur une partie des anciens entrepôts de l'Escat, à Bergerac, va ouvrir au printemps 2022. Cette plateforme réceptionne, nettoie et transforme les légumes pour être distribués dans les collectivités locales. Elle a deux objectifs : soutenir les agriculteurs de la Dordogne et proposer les produits aux cantines scolaires du département qui le demandent.

Une première dans le Périgord : "Il y avait déjà des petites unités, mais pas à ce niveau là", explique Céline jardin, coordinatrice du programme d'excellence alimentaire de la Communauté d'Agglomération Bergeracoise (CAB), porteuse du projet.

Cette plateforme a vu le jour sur une partie des entrepôts de l'Escat, rachetés en 2015 par la Communauté d'agglomération bergeracoise. L'ancien site militaire comprend au total 60 000 mètres carrés de bâtiment. La légumerie, elle, fait partie d'un pôle alimentaire qui regroupe aussi la production de gin à base de miel, de bière artisanale et la conserverie de fruits et légumes.

Frédéric Delmarès, le président de la Communauté de l'Agglomération Bergeracoise, l'affirme : il y a une réelle attente territoriale sur le sujet. "Ca fait plusieurs années que les producteurs et que les cuisines attendent qu'on organise les choses." Cet outil permettra aussi d'apporter une sécurité pour les agriculteurs locaux, en leur garantissant des prix de ventes.

400 tonnes de légumes par an

Pour Pascal Liabaste, maire de la commune de Lunas et conseiller communautaire en charge de l'excellence alimentaire, cet outil manquait sur le territoire périgourdin. "Ca va donner de l'élan à de la production locale, j'en suis persuadé." La légumerie pourra produire 400 tonnes de légumes par an pour fournir les collectivités périgourdines, et éventuellement des départements voisins.

Coût total des travaux : 1,8 millions d'euros, financés par l'Etat, la Région Nouvelle-Aquitaine, le Département, l'agence de l'eau Adour-Garonne et la Communauté de l'Agglomération Bergeracoise.