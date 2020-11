A Bergerac, les viticulteurs plantent des arbres fruitiers à côté des vignes

Près des parcelles de vigne, des chemins et des petites routes, 600 arbres fruitiers vont être plantés sur cinq communes de l'appellation Monbazillac à compter de la mi-décembre. C'est le résultat d'une proposition des vignerons validée par le conseil départemental dans le cadre du budget participatif.

Le département de la Dordogne a débloqué 35 000 euros. Cet argent va servir à acheter les jeunes arbres, les filets de protection, le paillage et le compost. Il ira aussi à l'installation d'outils de géolocalisation (applications et site internet). 55 variétés de fruitiers (des cerisiers, des amandiers, des noyers, des poiriers, des pruniers et même des framboisiers ou des groseilliers) seront plantés en lisière des vignobles. Les plants ont été sélectionnés par le conservatoire végétal régional de Nouvelle Aquitaine à Montesquieu, en Lot et Garonne. Ce sont des variétés anciennes et robustes pour éviter les traitements.

"Monbazillac en fruits : Servez vous !"

Chacun pourra aller les cueillir lorsqu'ils seront arrivés à maturité. C'est tout l’intérêt de ce projet éco-citoyen qui veut défendre l'idée de Bien Manger et de Manger local. Une application permettra de localiser les arbres, leurs espèces et les périodes de récolte. Deux fruitiers seront attribués à chacune des cinq écoles des communes de l'appellation pour que les enfants puissent se les approprier et grandir avec eux.

Des fruitiers seront plantés le long des vignes et des chemins de randonnée sous le château © Radio France - Valérie Dejean

Des arbres fruitiers seront plantés près des vignes à la mi décembre Copier