Bermont, France

Après quinze années passées dans le transport routier, Brahim Taïss a décidé de changer de vie. Originaire d’Andelnans, ce père de famille désormais installé à Bermont vient de se lancer dans l'élevage après avoir suivi un an de formation dans un lycée agricole d'où il est sorti avec le diplôme de responsable d'exploitation agricole. En mai dernier, il achète 70 brebis à un fournisseur du département. L’éleveur vient en effet d’avoir le feu vert des responsables du fort de Bessoncourt qui sont prêts à accueillir le troupeau pour entretenir la végétation sur place. Il s'était présenté à l'association suite à une annonce que ses responsables avaient posté sur le site de la chambre d'agriculture.

Et l’association du fort de Bessoncourt changea d’avis

Après réflexion, les membres de l'association qui gère le fort de Bessoncourt change finalement d’avis. « Le nombre de chèvres que nous avions n’était pas suffisant pour entretenir correctement le fort. Nous avons donc pensé à prendre des moutons à la place. L’éleveur s’est présenté à nous mais au niveau de l’association, ça n’a pas marché. Le fort n’est pas assez grand pour 70 moutons » explique Roger Ramseyer, l'un des responsables de l'association. Problème, le jeune éleveur a déjà acheté son cheptel. « J’avais contacté un fournisseur et j’ai acheté les brebis. Comme ça ne s’est pas concrétisé avec Bessoncourt, je me retrouve désormais avec 70 brebis sur les bras » explique Brahim Taïss. Ses moutons ont besoin de se mettre à l’abris du mélange froid-pluie d’autant que la période d’agnelage débute.

Je n’ai pas mis la charrue avant les bœufs

Le jeune éleveur n’a aucune rancœur vis-à-vis de l’association mais il doit maintenant vite sortir de cette impasse pour démarrer son activité. « Je n’ai pas l’impression d’avoir mis la charrue avant les bœufs car j’avais la confiance de l’association. Ils ont fait un essai avec des brebis. Je pense qu’un mouton est un peu plus sale qu’une chèvre. Et comme ils reçoivent beaucoup de visiteurs, ce n’est pas évident » constate Brahim Taïss.

Le troupeau est hébergé depuis trois mois dans un champ prés de Belfort © Radio France - Nicolas Wilhelm

L'éleveur qui a dépensé 10 000 euros pour acheter ses bêtes aurait besoin d'une dizaine d'hectares pour démarrer son activité. Il lance aujourd'hui un appel pour trouver un endroit ou mettre son troupeau. Deux options peuvent se présenter. « Il peut y avoir un futur retraité qui aurait la volonté de céder son foncier à un jeune qui démarre ou alors du foncier communal que les grosses exploitations ne souhaiteraient pas reprendre, les miettes en quelque sorte » indique Brahim Taïss. Ses brebis vivent depuis trois mois dans un champ prés de Belfort, un terrain prêté gracieusement par le fournisseur.

Rendez-vous en terre inconnue

Brahim Taïss n’est pas issu du monde agricole. Ses parents et grands-parents ne sont pas paysans et n’ont rien pu lui transmettre dans ce domaine. « Quand vous ne venez pas du monde agricole, c’est très difficile. Le nerf de la guerre, c’est le foncier et on se rend compte que c’est quasiment inaccessible pour des gens comme moi. Les grosses exploitations s’accaparent tous les terrains disponibles » constatent l’éleveur néophyte.

Le soutien de la mairie de Bermont

Le maire de Bermont Jean Rosselot a promis d'aider l'éleveur dans ses recherches. Brahim Taïss aura besoin de 250 à 300 têtes pour vivre de son nouveau métier : de la vente directe d'agneaux pour les fêtes juives et musulmanes. Mais la priorité, c’est de trouver un point de chute pour ses bêtes…