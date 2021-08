A Biscarrosse et Pissos les chasseurs votent la "grève des battues"

Les chasseurs protestent contre la décision du Conseil d'Etat de rendre illégales les chasses traditionnelles à l'alouette. A Biscarrosse et Pissos, dans les Landes, ils ont décidé de ne plus participer aux battues administratives et de ne plus réguler le gros gibier.