À Busserolles en Dordogne, les sapins de Noël sont récoltés après au moins cinq à six années de culture

Loïc Beauzetier et Yoann Marenda au milieu d'une parcelle de nordmann et d'épicéas plantés il y a quatre ans

La Dordogne compte cinq producteurs de sapins de Noël, tous installés près de Nontron (à Bussière-Badil, Javerlhac, Augignac et Busseroles). À Busserolles, la famille Beauzetier-Puyrazat produit des sapins de Noël depuis 40 ans, qui sont vendus chaque année dans tout le sud-ouest.

Pas de déforestation

Pour Loïc Beauzetier (le fils du fondateur), il n'est pas question de déforestation : "les sapins, c'est un travail à l'année. Nous faisons les plantations au printemps, les sapins sont taillés chaque année, et ils ne sont coupés qu'au bout de cinq années au minimum. Il faut attendre environ sept ans pour un Nordmann d'1 mètre-50 à 2 mètres, la taille la plus courante. _Chaque année nous plantons entre 1 hectare et 1 hectare-et-demi_, c'est à dire entre 10 et 15.000 sapins que l'on récoltera dans 5, 6, 8 ans voire plus tard." Cette année, la famille Beauzetier-Puyrazat a ainsi récolté près de 20.000 sapins de Noël dont 70% de Nordmann.

Les sapins, victimes du gel

C'est aujourd'hui le sapin préféré des acheteurs, mais les jeunes Nordmann craignent le gel de printemps. Loïc Beauzetier sait d'ailleurs qu'il va devoir brûler l'an prochain quelque 15.000 arbres qui ont gelé : ils sont survécu mais ils sont invendables comme sapins de Noël. Les sapins récoltés à Busserolles sont revendus dans tout le sud-ouest, généralement entre 30€ et 50€ pour les tailles les plus courantes.