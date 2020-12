À cause de la Covid-19, les prix de certaines viandes ont baissé pour les agriculteurs mayennais

2020 a été une année très difficile aussi pour l'agriculture mayennaise. La filière bovine est de plus en plus en difficulté à cause de la crise sanitaire. Le prix de certaines races de viandes a baissé. Exemple chez Jean-Luc Lemaître, éleveur à Sainte-Suzanne.

L'agriculteur possède 700 bêtes. Pour sa viande tracée, labellisée Bœufs Fermiers du Maine, le prix n'a pas bougé pendant la crise sanitaire. Jean-Luc Lemaître vend ses Blondes d'Aquitaine autour de 5€ le kilo, en revanche pour les jeunes bovins, vendus en grande surface et généralement en steak hachés, les prix ont baissé.

"En Blonde on est plutôt aux alentours de 4€20, et là c'est descendu en dessous des 4€ même. Pour les Rouges des Prés, en jeune bovins, on est à 3€70 ou 3€80. La normale c'est autour de 4€" explique Jean-Luc Lemaître. Les coups de productions ont flambé à cause de la crise sanitaire, mais aussi de la sécheresse. L'importation de viandes étrangères n'a rien arrangé. C'est malheureusement du classique : les prix sont tirés vers le bas.

"Certains pays sont dans le même cas que nous et cherchent à pénétrer le marché français pour nous concurrencer finalement. On veut nous importer de la viande qui arrive à l'autre bout du monde. Même avec les coûts de transports elle arrive moins chère. Donc on se pose des questions" termine l'éleveur de Sainte-Suzanne. Les agriculteurs continueront à vendre certaines races à viandes moins chères tant que la crise sanitaire durera. Ils risquent de subir le marché encore quelques semaines.