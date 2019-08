A cause de la sécheresse, on commence déjà à ramasser le maïs en Touraine

Avec un bon mois d'avance sur le calendrier, certaines parcelles de maïs non irriguées commencent déjà à être ramassées. C'est du jamais vu. Un record de précocité à cause de la sécheresse qui persiste toujours en Indre-et-Loire. On parle ici du maïs ensilage destiné à nourrir les animaux.

Fondettes, France

Tout simplement hors normes ! Au lycée agricole de Fondettes, jamais jusqu'ici on avait sorti l'ensileuse dès le premier août. Un mois plus tôt que la normale. Un record de précocité dû à la sécheresse. La Touraine n'a plus connu de précipitations significatives depuis la mi-juin. Et forcément, le maïs qui n'est pas irrigué est dans un triste état. Certains maïs sont même carrément brûlés par le soleil.

Le maïs arrive à hauteur de poitrine alors qu'en temps normal, il devrait arriver entre 30 et 50 cm au-dessus de ma tête. Cette parcelle devrait faire en rendements une douzaine de tonnes de matière sèche à l'hectare. Et là cette année, on va juste atteindre les une à deux tonnes maxi. C'est huit à dix fois moins que d'habitude !" Stéphane Barmoy, directeur d'exploitation du lycée agricole

Toutes les parcelles du lycée agricole ne sont pas aussi touchées, mais globalement, la perte en rendements devrait atteindre les 40 à 50%.

Il faudra acheter des aliments pour compenser le manque et nourrir le bétail

Au lycée agricole de Fondettes, on compte sur ces 30 hectares de maïs ensilage pour nourrir les animaux de l'exploitation, notamment les vaches laitières. Mais cette année, ce ne sera pas possible. " Nous avons besoin chaque année de produire 200 tonnes de maïs. Mais là, on devrait à peine arriver à la centaine. _Aujourd'hui, nous avons donc déjà acheté 40 tonnes d'aliments à l'extérieur pour 11 000 euros_. Et il nous en faudra peut-être encore autant", selon Stéphane Barmoy.