À cause de la sécheresse, l'Agly est presque à sec

Par manque de pluie, ce fleuve des Pyrénées-Orientales est au plus bas. L'Agly est carrément à sec par endroits entre Estagel et Saint-Laurent-de-la-Salanque.

Voilà plusieurs semaines qu'on n'entend plus le doux glouglou de l'Agly. Conséquence de la sécheresse qui frappe les Pyrénées-Orientales, le fleuve est au plus bas, entre le barrage de Caramany et l'embouchure du Barcarès.

Par endroits il est carrément à sec, entre Estagel et Saint-Laurent-de-la-Salanque. Depuis le pont d'Espira-de-l'Agly, le paysage est saisissant.

Le fleuve ne ressemble plus qu'à quelques grosses flaques, tout n'est que cailloux, rochers. Un spectacle hallucinant en plein mois de décembre.

Normalement sous ce pont, il y a 50 à 70 cm d'eau à cette période de l'année.

Il n'y a plus que quelques grosses poches d'eau dans le fleuve © Radio France - Nicolas Periaut

La fédération de pêche a lancé un dispositif particulier

La situation est tellement inquiétante que la Fédération de pêche a mis en place un suivi depuis le mois d'août. Chaque semaine un technicien arpente les berges pour recenser les poches d'eau et la quantité de poissons. Quand ça devient trop critique (moins d'un mètre d'eau dans ces poches), les poissons sont pêchés, et relâchés ailleurs : dans le lac de Caramany ou le plan d'eau de Rivesaltes.

La fédération des Pyrénées-Orientales pourrait demander à la préfecture l'interdiction de la pêche dans ces secteurs.