A cause de la sécheresse, les éleveurs de Lorraine commencent déjà à puiser dans leurs stocks de fourrage

Le manque d'eau fragilise de plus en plus la qualité de l'herbe dans les champs. A tel point que dans certaines exploitations, les bêtes ne peuvent plus brouter et il faut déjà puiser dans les stocks de fourrage.

"Partout où on se tourne, l'image fait peur." Le constat est dur pour Arnaud Etienne, à la tête d'une exploitation de 55 vaches laitières sur les hauteurs de Gerbamont, près de Vagney dans les Vosges. Tout autour, les flancs de montagne montrent des signes alarmants de sécheresse. Son terrain ne fait pas exception et ses vaches n'ont déjà quasiment plus rien à brouter. A cette hauteur et dans cette configuration, il est impossible de planter du maïs, l'exploitant va donc commencer cette semaine à puiser dans ses réserves de fourrages pour nourrir ses animaux.

Les pâturages aux alentours sont particulièrement clairesemés. © Radio France - Arthur Blanc

Un phénomène bien en avance par rapport à une année classique, les fourrages étant utilisés à partir d'octobre ou novembre, lorsque les bêtes sont de retour à l'étable. Or, à l'extérieur, l'année humide en 2021 n'a pas non plus réussi à restaurer entièrement les stocks. "Il manque à peu près un tiers du foin et la moitié pour l'enrubanné", explique Arnaud Etienne.

Habituellement, les fourrages servent à nourrir les bêtes une fois rentrées à l'étable en octobre ou en novembre © Radio France - Arthur Blanc

Par conséquent, ce dernier a déjà commandé pour 4 semi-remorques de fourrages, histoire de réalimenter les stocks. Du ravitaillement qu'il est allé chercher en Haute-Marne mais qui ne sera pas éternel. "On sait où en trouver, mais le problème, c'est qu'il va falloir en trouver beaucoup et c'est sec dans toutes les régions. Donc si on n'a nulle part, là ça va être compliqué."

La santé des vaches en danger

Une situation compliquée pour la santé des vaches, obligées de rester à l'ombre toute la journée. "Elles veulent déjà rentrer à l'étable", confie Arnaud Etienne lorsqu'il voit ses bêtes le suivre jusqu'à la sortie de l'enclos. "Elles n'ont rien à manger, et vont moins faire le chemin pour boire. Elles préfèrent évidemment d'abord survivre, ce qui fait qu'elles feront moins de lait." Il faudra donc s'attendre à une baisse de la production en 2022, dans une ferme qui sort 240 000 litres chaque année.