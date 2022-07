A cause de la sécheresse, les moissons sont en avance en Lorraine

Les yeux rivés sur ses 400 hectares de céréales, Antoine Clavel fait un constat très simple : "c'est sec". Avec 10 à 15 jours d'avance, il a déjà commencé à la fin du mois de juin ses moissons. "Le mois de mai a été chaud et a accéléré ce phénomène", confie l'agriculteur à la tête d'une exploitation de 350 bovins. "Avec les conditions très chaudes, la plante a tendance à pousser et à se dessécher beaucoup plus vite."

Qualité en baisse

Là où l'inquiétude est la plus grande, c'est sur l'orge de printemps. "Elle est pas très épaisse alors que d'habitude, en cette période, on voit encore des feuilles vertes. Là, le vert on le cherche", se désole-t-il. Avec un risque sur la production finale de céréales, même si Antoine Clavel se veut encore optimiste. "Dans les années de sécheresse, on peut s'attendre à une qualité allant de moyen à moyen +, mais peut-être qu'on aura de bonnes surprises", sourit-il.

Les bonnes surprises, elles pourraient venir de la quantité, pas forcément en baisse par rapport aux années précédentes. Même si l'incertitude reste de mise pour les cultures qui restent encore à moissonner dans les semaines à venir. "Le blé et donc l'orge de printemps qui risquent d'être impactés par ces conditions", explique-t-il. Pour ces céréales, il aura une vision plus claires à partir de la mi-juillet.