À cause du gel, "il n'aura pas de poiré cette année" à la Ferme du Theil à Andouillé

Denis Rouland, arboriculteur, et son frère inspectent les bourgeons et les fleurs de leurs pommiers et poiriers.

Dans les allées du verger de la Ferme du Theil, spécialisée dans la production de cidre et de poiré à Andouillé, les fleurs des poiriers, dont la floraison a déjà débuté, ont été touchées par le gel. Le week-end dernier, dans la nuit de vendredi à samedi 2 avril, les températures sont descendues jusqu'à -6°C.

Pour tenter de sauver sa récolte de poires, Denis Rouland, arboriculteur et son frère, ont passé la nuit entière à brûler des bottes de paille. "On les brûle et ensuite on les arrose régulièrement avec de l'eau pour faire de la fumée et créer un nuage de vapeur sur le verger", explique-t-il. L'objectif de cette technique est de garder le rayonnement du sol pour maintenir une température, mais hier, cela n'a pas été suffisant. "Les températures sont descendues trop bas pour obtenir un effet efficace. -5°C c'était trop froid. Avec ce système, on peut augmenter la température de 0,5°C"

Les arboriculteurs ont brulé une dizaine de bottes de paille au bout des allées de poiriers. © Radio France - Aude Lambert

Le lendemain, le constat est sans appel sur l'hectare et demi de sa production de poires, les fleurs sont touchées. "Lorsqu'on les ouvre en deux, on voit à l'intérieur, tous les organes des fleurs sont noirs, explique Denis Rouland, c'est donc que ça a gelé. La partie qui est noire, c'est là que se trouvent les pépins".

Comme l'année dernière où le gel avait aussi annulé la récolte, il n'y aura donc pas de poiré cette année. En deux nuits de gel, toute la récolte a été perdue, soit près de 10 000 bouteilles. Cette année, Denis Rouland sera obligé de miser sur les réserves de sa cuvée 2020 pour les proposer à ses clients.