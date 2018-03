Bouches-du-Rhône, France

Avec la vague de froid qui a traversé les Bouches-du-Rhône ces derniers jours, les arboriculteurs ont perdu une grosse quantité de leur production à cause du gel. Martine Vassal, la Présidente du Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône s'est déplacée à Tarascon cette semaine pour rencontrer les représentants du monde agricole et des arboriculteurs dont les vergers ont été victimes du gel. Elle a décidé de débloquer une aide de 200 000 euros pour les soutenir et si nécessaire Martine Vassal a affirmé qu'ils iront au delà en fonction de l'évaluation des dégâts qui sera réalisée par la Chambre d'agriculture.

Avec le mistral, impossible de chauffer le verger

Le gel a grillé les fleurs et à l'intérieur l'abricot est tout noir © Radio France - Romane Porcon

A Salon de Provence, Jean Louis Revertaire est arboriculteur depuis 40 ans. Le gel a fait de gros dégâts sur son exploitation. Normalement à cette période de l'année, toute une partie de ses arbres sont en fleurs : "Là on se croit en plein hiver, sur cette branche il reste une fleur blanche normalement il devrait y en avoir 30 ou 40 fleurs." Les fleurs sont totalement grillées par le gel et quand on les ouvre, on ne trouve que des abricots noirs. Une variété d'abricot précoce qui n'a pas supporté les températures de ces derniers jours. Impossible de lutter contre le gel, explique Jean Louis : "Il a fait jusqu'à -7 degrés en début de semaine. On a passé plusieurs nuits à chauffer mais avec le mistral il y a ce phénomène de gelées noires on ne peut pas lutter. Le vent emporte la chaleur." Surtout que ça a un coût, pour chauffer un hectare de pêcher avec des bougies il faut compter 2000, 2500 euros et pour une nuit seulement. Sur cette variété d'abricot précoce, cet arboriculteur a perdu 99% de sa production. Alors il espère ne pas devoir faire face à de nouvelles vagues de froid.