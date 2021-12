Après deux ans de travaux, le pôle culturel Croix-de-Neyrat à ouvert ses portes à Clermont-Ferrand. Cette nouvelle structure regroupe une médiathèque et un pôle musicale. Objectif : varier les offres et diversifier les publics.

Ouverture d'un nouveau pôle culturel à Clermont-Ferrand, entre musique et lecture

La nouvelle va ravir les Clermontois amoureux de culture. Le nouveau pôle culturel Croix-de-Neyrat à ouvert ses portes ce mardi 14 décembre 2021, à Clermont-Ferrand (Auvergne). Après près de deux ans de travaux, cette nouvelle structure regroupe l'ancienne médiathèque Jack Ralite et le nouveau pôle musique imago C2N. Les deux entités sont installées dans un même bâtiment ovale et lumineux. L'architecture du bâtiment a été pensée pour mêler l'espace musique et l'espace lecture.

L'espace lecture et l'espace musique sont reliés par l'accueil au pôle culturel Croix-de-Neyrat © Radio France - Alia Doukali

Deux espaces dans une même structure

La partie médiathèque propose des postes informatiques en libre-service, une salle d'étude, des salles de jeux de société et de jeux vidéo, et bien sûr un espace lecture et multimédias.

Le pôle musical est composé d'une salle d'écoute ouvert sur le fonds documentaire issu de la médiathèque. Cet espace doit aussi permettre d'accueillir des événements. Il propose également quatre studios de pratique musicale avec le prêt d'instruments.

Les deux entités partagent l'accueil, l'animation et les locaux techniques

La nouveauté : une salle d'étude destinée à accueillir les collégiens, lycéens et étudiants. © Radio France - Alia Doukali

Diversifié les publics autour d'une offre culturelle variée

Objectif de ce nouvel espace culturel : varier les offres et les publics. "Ça va donner une coloration un peu particulière à nos actions et à nos animations, explique Nathalie Delguillon, responsable du bassin de lecture nord et en charge de la médiathèque du pôle culturel Croix-de-Nayrat. Il y aura beaucoup de choses autour de la musique." L'idée, c'est aussi de profiter de ce mélange culturel pour impliquer de nouveaux partenaires. "Il y aura du travail en partenariat avec les écoles du quartier, avec les diverses structures du territoire", raconte Nathalie Delguillon.

Les studios sont équipés d'instruments, batterie, contrôleurs, consoles de mixage et de logiels pour faire de la musique. © Radio France - Alia Doukali

La construction et l'aménagement de cette nouvelle structure à coûté un peu plus de 6 millions d'euros financé en majeure partie par Clermont Auvergne Métropole.