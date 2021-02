A Chargé, près d'Amboise, Emile Coddens rend accessible le monde du vin sur Tik Tok

C'est la nouvelle star des réseaux sociaux. A 23 ans, Emile Coddens, second de chai à l'exploitation Plou et Fils de Chargé, près d'Amboise, compte 300 000 abonnés sur son compte Tik Tok "le.vigneron". Dans de courtes vidéos, il démocratise le monde du vin, et répond à toutes les questions.

Un jeune tourangeau de 23 ans, second de chai à l'exploitation Plou et Fils de Chargé, près d'Amboise, est depuis quelques mois une véritable star du réseau social Tik Tok. Tous les jours, par de courtes vidéos, il fait découvrir à ses 300 000 abonnés le monde du vin. Comment faire du rosé ? Pourquoi faire tourner son verre avant de déguster ? Emile Coddens répond à toutes les questions.

Ses vidéos, il les tourne dans le chai de l'exploitation de 115 hectares qui appartient à ses cousins, mais aussi dans la boutique ou encore la cave à barriques, une cave creusée à la main il y a 2 siècles.

Dans chacune de ses vidéos, il répond aux questions que ses abonnés lui posent, et avec 300 000 amateurs, il a de quoi faire. "Pourquoi on tourne notre verre avant de le sentir ? Comment on sert le vin ? Comment on fait du vin rosé ? Le rosé, c'est un mystère pour beaucoup de gens".

De 10.000 à 120.000 abonnés en trois jours

Depuis l'ouverture de son compte "le.vigneron" en septembre, tout est allé très vite pour lui. "J'ai du sortir une vidéo qui a fait le million de vues et je suis passé de 10.000 à 120.000 abonnés en l'espace de trois jours".

Lui qui adorait faire visiter l'exploitation aux touristes, mais qui ne peut plus le faire en raison de l'épidémie, a donc trouvé là une nouvelle façon de transmettre sa passion. "De l'extérieur on voit le vin entouré de tous ses professionnels, avec beaucoup de codes, c'est compliqué à comprendre. Avant d'être un produit de luxe, c'est quand même un produit de partage, un produit de convivialité, une émotion, et c'est ça que j'essaye de démontrer".

A chaque génération, son mode de communication

Et celui qui regarde ça d'un oeil bienveillant, c'est son cousin, l'un des gérants de l'exploitation, Guillaume Plou. "A chaque génération, son mode de communication. Je me souviens de mes parents qui passaient par le courrier, ma mère écrivait toutes les adresses. Nous, on passe par Facebook. Là, Tik Tok, c'est vrai que c'est la nouvelle génération et ça plait".

Emile Coddens en est à plus de 200 vidéos sur le vin, et il ne compte pas s'arrêter là. Fort de son succès sur Tik Tok, Emile Coddens va bientôt publier un livre, une espèce de guide pratique où il expliquera à son façon le monde du vin.