À Châteauneuf-de-Gadagne, des vendanges anticipées pour éviter la canicule

Au domaine des Gariguettes, les vendanges ont commencé le dimanche 20 août à cinq heures du matin. "Face aux grosses chaleurs on a décidé de vendanger maintenant, alors qu'on compter le faire vers le 25 août" explique Sébastien Clément le vigneron*. "Avec le soleil et les chaleurs, cela produit plus de sucres et de tanin, et dans le rosé et le blanc tu veux pas de tanin. Et puis les raisins peuvent aussi cramer au soleil"* explique-t-il. Si certains enlèvent le tanin avec de la "colle", ici pas question de faire comme cela : le domaine est exploité en biodynamie.

ⓘ Publicité

Face aux températures insupportables pour un travail de vendange, l'équipe de Sébastien commence à 5h du matin et s'arrête avant 10h. Les vendanges étaient attendues un peu plus tard mais Sébastien Clément est fier du goût des raisins qu'il récolte depuis le 20 août, "ils sont encore très frais et pas trop sucrés". Ces vendanges arrivent de plus en plus tôt, avec l'effet du réchauffement climatique. Le vigneron ironise "au moins on pourra partir en vacances en Corse en septembre dans quelques années !".