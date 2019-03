A Châteauroux, les jardins familiaux reprennent vie avec le printemps

Châteauroux, France

La terre est remuée, les premières pousses sont en train d'éclore. Les râteaux, les pelles et les binettes sont de sorties. Jean-Jacques va passer le week-end dans son jardin : "Regardez les ongles, c’est le bonheur, ils sont sales. On met les mains dans la terre, c’est un réel bonheur. Quand on voit les vers de terre, c’est super."

Il y a une soixantaine de parcelles justes à côté du stade des Chevaliers de Châteauroux. Jacky, 72 ans, vient tout juste de planter des oignons et des échalotes : "C’est pleinement le moment de venir dans son jardin. On est toujours content de revenir. Regardez, mon copain a mis de la paille pour les fraisiers. Je vais en faire autant."

Les jardins familiaux reprennent vie avec le printemps à Châteauroux © Radio France - Victor Vasseur

Une semaine de beau à venir

Jacky qui ne comptait pas revenir cet après-midi. Mais le temps était trop beau : "Quand on voit pousser, c’est formidable. On voit la végétation qui reprend. Les journées sont moins longues. On n’est pas devant la télévision, on bouge !"

René lui, est assis autour d'une table. Ses amis, un pot de chips, et un verre de rosé à ses côtés : "Pour moi, c’est une liberté. Après l’hiver, la nature reprend ses droits. C’est beau. La nature reprend ses droits."

Jean-Jacques, René et Jacky, qui pourront jardiner sous le soleil, encore au moins pendant une semaine.

Grosse affluence les jardineries

A Châteauroux, les jardiniers affluent depuis l'arrivée du beau temps. Antoine est le responsable d'un magasin : "Avec les bonnes températures, les clients achètent surtout des fleurs. Beaucoup même ! Cela fait du bien, ça manquait un peu."

Antoine, responsable d'une jardinerie à Châteauroux Copier

Le choix cornélien dans les jardineries. © Radio France - Victor Vasseur

Antoine qui le reconnaît : "On a toujours une première grosse vague de clients qui arrivent. Ils sont allés labourer et bêcher. Ils ont un peu mal au dos mais là, c'est parti."