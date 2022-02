Châtillon-sur-Seine: huit élèves de BTS en route pour le Salon de l'Agriculture

Ils sont huit étudiants à s'être réunis aujourd'hui pour préparer une des épreuves du Trophée International de l'Enseignement Agricole. Ce concours, cinquante lycées agricoles y participent, dont celui de la Barotte à Châtillon-sur-Seine. C'est une opportunité en or pour les élèves qui iront du 1er au 6 mars au Salon de l'Agriculture pour concourir.

Un concours complet

Mais avant le grand départ, il faut s'entrainer! Et il y a de quoi faire: le concours comporte quatre épreuves. La première est déjà faite: il s'agit d'un article qu'il faut écrire à propos du réchauffement climatique, le thème du Salon de l'Agriculture cette année. Les élèves seront aussi notés sur leur comportement pendant le concours. Il y aura deux épreuves à faire sur place, avec une vache de la ferme du lycée. Il faudra d'abord la présenter, ainsi que sa race et le lycée d'où elle vient. Et enfin, il y l'épreuve de manipulation. C'est pour cette dernière que Samuel, un des élèves, est venu s'entrainer. L'objectif, c'est de manipuler une vache, comme si on allait la soigner par exemple, en toute sécurité. La vache en question, c'est Luciole, et c'est avec elle que Samuel va s'entrainer sous les yeux de ses collègues.

Samuel et Luciole vont participer à l'épreuve de manipulation de vache © Radio France - Pauline Boudier

Alors, c'est parti! Le jeune homme parle à la vache, il l'attrape d'abord au lasso, puis l'attache à la barrière, puis la relâche. Le tout, sous les yeux d'Eric Demouron, un ancien professeur du lycée, qui est cette année jury du concours, venu donné des conseils. Il insiste particulièrement sur la sécurité, chaque détail compte: "c'est très bien ce que tu fais, il ne faut jamais se baisser pour ramasser ta corde, sinon, tu peux te prendre un coup de pied dans la tête" explique-t-il à Samuel.

Eric Demouron donne des conseils au jeune étudiant © Radio France - Pauline Boudier

Une opportunité pour les élèves

Ces huit élèves se sont portés volontaires pour participer au projet, qui représente un vrai plus pour leur carrière d'après Adrien Buon, un des professeurs encadrant du projet: "C'est le salon de l'agriculture, c'est un salon international, ils vont se mettre en avant, c'est très bénéfique pour eux, ça peut vraiment leur ouvrir des portes." C'est aussi l'occasion de découvrir de nouveaux métiers du monde agricole que l'on n'envisage pas forcément pendant ses études.

Adrien Buon nous parle de la race de vache Brune des Alpes Copier

Pour Florence Lemaire, la proviseure du lycée, c'est aussi une façon de mettre en avant l'établissement ainsi que le territoire, en l'occurrence le Châtillonnais. Et c'est Luciole, qui en sera l'étendard. En effet, la vache issue de la ferme du lycée est une Brune des Alpes, une race qu'on voit peu en Côte-d'Or mais dont le berceau est pourtant dans le nord du département.

On va défendre les couleurs de la Côte-d'Or, du Châtillonnais et de l'école à Paris. Florence Lemaire, proviseure du lycée la Barotte.

Une aventure humaine

C'est aussi une aventure humaine d'après la proviseure: "ça n'existait pas quand j'étais élève, mais j'aurais adoré le vivre!", raconte-elle. Les huit élèves sont en effet volontaires pour ce projet, qu'ils ont construit de toutes pièces. Ils ont également sollicité des sponsors pour leur permettre de financer le voyage, le logement et les repas pendant les cinq jours de l'épreuve. Ils ont même créé une cagnotte pour compléter l'action des sponsors. Un investissement, mais surtout une grande fierté. Clara participe à l'épreuve de présentation de la vache, pour elle "c'est quand même une chance d'y participer, tout le monde ne le fais pas, et puis c'est quand même un rêve".

Un rêve qui deviendra réalité le 1er mars prochain, et en attendant Luciole et Samuel ont encore un peu moins d'un mois pour s'entrainer!