A Chenevelles, les jeunes agriculteurs de la Vienne fêtent la terre mais ont la tête ailleurs

Des tracteurs, des courses de moissonneuses-batteuses, du matériel agricole et des repas avec des produits locaux : c'est le programme de la Fête de la Terre depuis seize ans, qui accueille à chaque édition entre 5 et 10 000 personnes. Mais cette année, les Jeunes Agriculteurs 86, le syndicat de la jeunesse agricole qui organise cet événement, n'a pas tout à fait le cœur à la fête.

En arrivant sur le parking, on entend déjà le bruit des moteurs. Ce samedi après-midi, c'est course de "traîne-cul", ces voitures coupées en deux. Autour de la piste, le public s'est massé pour ne pas en rater une miette, malgré la bruine. Des Poitevins, mais aussi des visiteurs de l'Indre ou des Landes, tous sont ravis. Pour certains, c'est une découverte, pour d'autre un rituel depuis qu'ils sont enfants.

Pour les agriculteurs présents, c'est surtout l'occasion de présenter leur métier. "On ne peut pas toujours mal se faire voir, avec des manifestations. Ici, ça permet de discuter avec les gens extérieurs et de leur montrer aussi la difficulté du milieu".

La centaine de bénévoles a passé une semaine sur le site, pour tout installer. Il a fallu gérer l'électricité, la scène pour la soirée, les tables et couverts pour le repas - une vache à la broche pour le samedi soir, qui peut nourrir jusqu'à mille cent personnes.

Henri Surreaux, le président des JA 86, le confie : tous ont la tête ailleurs, vers le CETA. Le traité de libre-échange entre l'Europe et le Canada fait parler de lui, surtout dans le monde agricole. Ils ont manifesté, dégradé des permanences de députés pour marquer leur désaccord avec le traité.

"On nous impose une qualité qu'on sait fait ici, on la fait mieux que ce qui va être importé. On n'est pas prêts de lâcher"