A Chouilly dans la Marne, les premières assises de l'oenotourisme en Champagne

Les premières assises de l'oenotourisme en Champagne se sont déroulées ce jeudi à Chouilly dans la Marne. Pour la première fois, viticulteurs et professionnels du tourisme champenois se réunissent pour faire de la région une destination touristique de référence dans le monde entier.

Chouilly, France

Les assises se sont déroulées au centre vinicole Nicolas Feuillate, à Chouilly près d’Épernay. Et pour la première fois, acteurs privés et publics du tourisme champenois se sont réunis avec les viticulteurs de la région pour définir une stratégie claire, et faire de la Champagne une destination oenotouristique de premier plan.

Un livre blanc

Toutes les idées de développement touristiques ont été notées dans un "livre blanc". Parmi ces initiatives, la création de la marque "La Champagne, refined art de vivre". Une manière de "mettre en avant les atouts de la région" selon Vincent Perrin, directeur général du Comité interprofessionnel du vin de Champagne. "Nous sommes l'un des rares vignobles à être inscrit à l'UNESCO, la Champagne a aussi une histoire riche. C'est sur la combinaison de ces deux domaines que l'on doit jouer pour attirer encore plus de monde."

Le projet repose sur deux axes: une signature de promotion pour faire connaître la Champagne, et pas seulement le vin, à travers le monde. C'est aussi le rassemblement de tout le monde derrière le label Vignobles et découvertes avec une volonté de monter en puissance en termes de qualité. Pour la première fois, on met de côté nos petits écussons pour créer une nouvelle marque oenotouristique." - Vincent Perrin, directeur général du Comité interprofessionnel du vin de Champagne.

Deuxième région oenotouristique de France

Les assises se tiendront désormais tous les deux ans pour faire un état des lieux sur l'oenoutourisme dans la région. La Champagne est déjà la deuxième région oenotouristique de France derrière le Bordelais. Selon une étude Atout France, elle accueille chaque année près de 1,7 million de visiteurs.