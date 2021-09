A Coteaux-sur-Loire, le déménagement d'un élevage de volailles suscite la colère des riverains

C'est un combat de coqs entre habitants de Coteaux-sur-Loire. L'élevage de volailles de Gabriel Simon, "Des poules et des vignes", doit déménager et pourrait s'installer au hameau de la Barbinière. Un projet pas encore acté mais qui n'est pas du goût des riverains, constitués en collectif, qui craignent notamment des nuisances.

Un risque de pollution des eaux pour les habitants

"S'il y a un élevage avec quelques milliers d'oiseaux, on a bien peur que la nappe d'eau située près de la surface ne soit polluée, et le cours d'eau Le Lane avec", explique un membre du collectif qui souhaite pour l'instant resté anonyme. "Il y aura des problèmes sanitaires, surtout que les habitants du hameau boivent l'eau de leur puit".

Une pollution des eaux, mais aussi une pollution olfactive et sonore. "Sur le hameau, il y a des vents d'ouest dominants. L'élevage serait à l'ouest. Donc, nous serons bénis des dieux et nous aurons le droit à des odeurs pas très agréables...", craint un autre habitant. Les deux riverains rappellent également que la zone est inondable et s'inquiètent d'un non-respect des réglementations.

Aucune pollution ni nuisance pour l'éleveur

Des inquiétudes que peine à comprendre l'éleveur de 26 ans, installé depuis 2017. "Il n'y a aucune nuisance sonore. Je n'ai pas de poulets coqs, donc mes volailles ne chantent pas, et j'ai un petit élevage de plein-air, avec un projet de 1.500 volailles", expose Gabriel Simon. "On est situé entre une voie ferrée et l'autoroute, et je planterai des haies. Il n'y aura aucune pollution sonore, olfactive ou visuelle".

Gabriel Simon, 26 ans, a lancé son élevage de volailles en 2017, à Coteaux-sur-Loire. © Radio France - Chloé Martin

Concernant le réseau hydrographique, il affirme respecter les réglementations en vigueur. "Je suis situé à plus de 35 mètres d'un point d'eau et à plus de 50 mètres d'une habitation. Actuellement, c'est un champ de céréales : est-ce que le collectif s'est posé la question des produits phytosanitaires qui y sont déversés ?".

Aucun dialogue

Si Gabriel Simon est sûr d'être dans son bon droit, ça ne suffira pas à convaincre le collectif. D'ailleurs, aucun dialogue ne semble envisagé entre les deux parties. "Je ne sais pas qui est dans ce collectif, il n'a jamais cherché à me rencontrer", explique l'éleveur. "C'est à lui de venir nous expliquer son projet. Jusqu'ici, on a eu l'impression d'un passage en force de sa part", répondent les habitants.

Le maire de la commune, Daniel Sans-Chagrin, soutient le collectif. "Je ne suis pas contre l'installation de Gabriel Simon, mais à condition qu'elle ne dérange pas le voisinage". Il a par ailleurs proposé d'autres terrains, mais aucun ne convient à une pratique d'élevage de volailles selon l'éleveur.

Tous semblent en tous cas déterminés. Le collectif a même lancé une pétition cet été, qui récolte plus de 150 signatures.