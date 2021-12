A Courbeveille, la famille Raimbault élève des cerfs depuis 30 ans

C'est un élevage comme il en existe peu en région Pays de la Loire, et c'est d'ailleurs le seul en Mayenne. L'élevage de cerfs et de biches à La Raimbaudière à Courbeveille existe depuis le début des années 90. Et depuis 2004, Céline Raimbault et son mari Florent ont repris l'affaire familiale au papa de ce dernier.

Viande tendre

Ici, des dizaines de biches et quelques cerfs gambadent sur les 19 hectares d'exploitations, divisés en plusieurs terrains clôturés. "La saison du cerf représente environ 40 animaux et nous commençons en octobre" explique Céline Raimbault.

La viande de cerf est particulièrement demandée en ces périodes de fêtes. "Elle se mange comme le bœuf, un peu rosée et saignante (...) C'est une viande très tendre, peu calorique et qui change un peu de ce qu'on peut trouver d'habitude pour les fêtes" poursuit l'éleveuse.

De l'herbes fraîches

Les produits sont principalement vendus à la boucherie de son mari Florent, à Cossé-le-Vivien. Les animaux sont abattus après avoir passé 18 mois sur l'exploitation. "Les bêtes sont élevées en pleine nature, elles mangent l'herbe fraîche des champs. On leur donne des compléments de luzerne et d'orge. On les laisse en liberté et se développent seuls" termine Céline Raimbault.