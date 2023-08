A Courcy, six jeunes agriculteurs s'installent dans une ferme collective pour lancer leur production bio

Le corps de ferme est encore en travaux, les portes des serres en cours de montage, mais dans les champs autour, en ce mois d'août, on s'active déjà. Joséphine est en train d'éclaircir les rangs de carottes, Maxime de planter du thym et Alexandre s'occupe de son élevage de poules.

Cette ferme, située à Courcy, et désormais appelée Ferme de la Mouvette est une donation faite au Département de la Manche, qui a souhaité en faire un lieu innovant : un espace destiné à des futurs agriculteurs souhaitant s'installer en agriculture biologique et expérimenter le travail en collectif. Un appel à candidatures a été lancé en 2021.

Ces derniers mois, les six jeunes agriculteurs ont commencé leur production. © Radio France - Lucie Thuillet

Ils sont six à avoir été retenus pour expérimenter leurs projets, en maraîchage pour les uns, en culture de plantes aromatiques et médicinales pour d'autres mais aussi comme éleveur de poules pondeuses et comme paysan-boulanger. Depuis fin 2022, tous installent peu à peu leurs productions.

Vivre et travailler ensemble

"Ca se passe plutôt bien, j'arrive à écouler tout mon stock d'oeufs", raconte Alexandre, qui a démarré sa production mi-mai. Il est arrivé ici avec trois amis. Tous ont un projet, une activité différente mais une même envie.

"On avait ce rêve de vivre en collectif, explique Pierre, le futur paysan boulanger*. C'était l'opportunité rêvée, un projet comme-celui là, car on est du coin et ca nous permet aussi de travailler l'agriculture ensemble car on sait que tout seul, ou même à deux, c'est très très compliqué. Là, les décisions primordiales du début, pour se lancer dans la bonne direction, on les prend à six*."

Les serres sont encore en cours d'installation mais les deux maraichers n'ont pas attendu pour commencer leurs cultures. © Radio France - Lucie Thuillet

Cela permet aussi de se prêter du matériel et de s'entraider, souligne Maxime, qui est en train de planter du thym d'hiver et de créer peu à peu un jardin d'aromatiques. "J'ai eu cette idée car je faisais avant de la restauration. Le support de l'espace-test, le fait d'être en collectif, ca permet de pouvoir intégrer ce projet-là avec les autres. De temps en temps, j'ai des coups de main ou je donne des coups de main ailleurs, ca crée une complémentarité qui rend mon projet viable."

"On fait un week-end d'astreinte toutes les six semaines, donc ça permet aussi d'avoir du temps pour soi", ajoute Alexandre. Cette organisation se met en place petit à petit tout comme la commercialisation , qu'ils travaillent aussi en commun. Ils sont présents notamment au marché de Courcy et au marché d'été de Regnéville-sur-mer.